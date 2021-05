Diretta/ Lecco Albinoleffe (Serie C) streaming video e tv. Derby play off

DIRETTA LECCO ALBINOLEFFE: SFIDA COMBATTUTA!

Lecco Albinoleffe, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby lombardo che sembra un antipasto dei play off: entrambe le contendenti sono già sicure della partecipazione alla post season, ma devono ancora definire il piazzamento. Il Lecco deve difendere il quinto posto dall’assalto della Pro Patria, la quinta piazza sarebbe davvero un risultato lusinghiero per i blucelesti guidati in panchina da Gaetano D’Agostino.

Diretta/ Feralpisalò Perugia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

L’Albinoleffe è settimo con 2 punti di vantaggio sul Pontedera, che ha provato a ribaltare il posizionamento la scorsa settimana trovando però un pareggio in casa dei seriani: per mantenere dunque la settima piazza servirà fare risultato, in ogni caso per quanto fatto vedere nel corso della stagione entrambe le formazioni sembrano avere le carte in regola per essere le mine vaganti della post season, capaci di tenere testa anche alle big che si giocheranno l’ultimo posto per la Serie B.

Diretta/ Cesena Arezzo (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA LECCO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Albinoleffe non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

Serie C: chi si qualifica ai playoff?/ Piazzamenti e posizioni: lotte da definire!

PROBABILI FORMAZIONI LECCO ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Albinoleffe presso lo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa allenati da Gaetano D’Agostino scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Borsellini; Celjak; Marzorati, Merli Sala, Capoferri; Masini, Bolzoni, Lora; Azzi, Iocolano; Capogna. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Savini, Riva, Mondonico, Canestrelli; Borghini, Giorgione, Nichetti, Gelli, Tomaselli; Cori, Manconi.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Lecco Albinoleffe dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.05, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.30 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 3.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA