VIDEO RIMINI ENTELLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Neri l’Entella ha la meglio in trasferta ed in rimonta sul Rimini per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancorossi iniziano alla grande la sfida prendendone presto in mano le redini riuscendo anche a passare in vantaggio subito al 14′ per merito del gol siglato da Ubaldi.

Gli ospiti allenati da mister Gallo tentano di reagire ed i loro sforzi vengono premiati intorno al 36′ dalla rete del pareggio segnata da Castelli, protagonista con un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Bariti. Nel secondo tempo i biancocelesti ripartono esattamente nello stesso modo con cui avevano chiuso la frazione di gioco precedente ed il lavoro svolto li ripaga immediatamente al 49′ tramite il gol del sorpasso firmato da Guiu Vilanova, autore di una bella conclusione potente.

Nel finale i Diavoli Neri mancano il tris al 65′ quando il gol di Manzi viene annullato per posizione di fuorigioco e sul fronte opposto Garetto calcia invece alto sopra la traversa da fuori area all’83’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabrizio Ramondino, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Gorelli al 74′, Langella all’85’ e Garetto al 90’+4′ da un lato, Franzoni al 51′ e Manzi all’82’ dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono all’Entella di portarsi a quota 6 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Rimini resta fermo a 1 punti.

VIDEO RIMINI ENTELLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS