Sfida interessante in Romagna, la diretta Rimini Entella (si gioca sabato con fischio d’inizio alle ore 20.45) dirà se i liguri possono puntare a confermarsi dopo l’avvio convincente in questo nuovo campionato. Per l’Entella infatti all’esordio casalingo vittoria di misura contro il Milan Futuro (che era all’esordio assoluto in categoria come terza squadra U23 nella storia della Serie C), agganciato subito il treno delle squadre in testa alla classifica.

Non è stato altrettanto positivo l’esordio del Rimini che si è fatto rimontare due volte dal Carpi, tornato per la prima volta tra i professionisti dopo gli anni della Serie A e Serie B e il fallimento. Romagnoli due volte in vantaggio ma poi rimontati sul 2-2 dagli emiliani, qualche aspetto difensivo comprensibilmente ancora da mettere a punto per il Rimini.

DIRETTA RIMINI ENTELLA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche il match al “Romeo Neri” con la diretta Rimini Entella, come tutte le partite di Serie C, sarà trasmesso in diretta esclusivamente su Sky o tramite NOW, piattaforme accessibili con un abbonamento. Per seguire la partita in diretta streaming via internet è invece possibile utilizzare le app Sky Go o NOW.

RIMINI ENTELLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le probabili formazioni della diretta Rimini Entella? Andiamo a dare un’occhiata alle possibili scelte dei due tecnico per l’appuntamento. Per il Rimini probabile 4-3-3 di partenza con Colombi tra i pali e una difesa a quattro composta Longobardi, Gorelli, Lepri e Falbo; terzetto titolare a centrocampo con Megelaitis, Langella, e Garetto, nel tridente offensivo saranno schierati dal 1′ Malagrida, Parigi, Cioffi. Risponderà l’Entella affidandosi al modulo 3-5-2, difesa a tre con Parodi, Tiritiello e Manzi davanti all’estremo difensore Siaulys. Bariti e Di Mario presidieranno le fasce laterale, a centrocampo spazio a Franzoni, Lipani e Di Noia mentre Casarotto e Castelli faranno coppia sul fronte offensivo.

RIMINI ENTELLA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ospiti leggermente favoriti per la vittoria fuori casa, stando a quanto propongono le principali agenzie di scommesse per chi vorrà puntare sul match in diretta Rimini Entella. La vittoria casalinga viene proposta a una quota di 2.80, il pareggio viene quotato 2.85, quota come detto un po’ più bassa per il segno 2, 2.55.