Diretta/ Lecco Grosseto (Serie C) streaming video tv: blucelesti ambiziosi

Lecco Grosseto, in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta dei play off di Serie C. I blucelesti si presentano con buone ambizioni in questo play off, dopo un campionato condotto costantemente nelle posizioni di vertice del girone A e che ha messo in buona evidenza il lavoro del tecnico Gaetano D’Agostino.

Il Lecco non gioca in Serie B dal 1973 e dopo 48 anni sembra pronto a giocarsi almeno una chance, anche se ai lombardi è mancata la continuità per insidiare le primissime posizioni di classifica nel corso della stagione, chiudendo la regular season con 2 sconfitte consecutive contro Lucchese e Albinoleffe. Dall’altra parte i maremmani, al ritorno in questa stagione tra i professionisti, hanno saputo dare filo da torcere a tutti gli avversari chiudendo al nono posto in classifica grazie all’ultima vittoria contro l’Olbia, sorpassando in extremis la Juventus U23. Un Grosseto sicuramente già soddisfatto della partecipazione alla post season ma che non disdegnerà eventuali sgambetti, a partire da questa sfida del primo turno.

DIRETTA LECCO GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Grosseto sarà trasmessa sulla televisione satellitare, col match del primo turno dei play off per assegnare l’ultimo posto per la Serie B che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita dei play off di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO GROSSETO

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Grosseto allo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa allenati da Gateano D’Agostino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Bonadeo; Merli Sala, Marzorati, Cauz; Azzi, Marotta, Bolzoni, Lora, Masini; Capogna, Iocolano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Chiorra, Raimo, Ciolli, Polidori, Campeol; Sicurella, Cretella, Sersanti; Piccoli; Merola, Galligani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Lecco e Grosseto, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.87 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



