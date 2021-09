Diretta/ Lecco Legnago Salus streaming video tv: reazione cercasi (Serie C)

DIRETTA LECCO LEGNAGO SALUS: PADRONI DI CASA FAVORITI

Lecco Legnago Salus, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. I padroni di casa cercano già una reazione dopo la prima sconfitta subita in campionato. Il Lecco ha dovuto ingoiare il boccone amaro del ko subito contro la Pro Vercelli, non una prestazione del tutto insoddisfacente per i blucelesti ma alla fine è arrivata una sconfitta di misura che ha lasciato a quota zero la squadra allenata da Mauro Zironelli, ansiosa ora di muovere la classifica per la prima volta in questo stagione.

E’ riuscito invece ad iniziare il campionato quantomeno con un passo avanti il Legnago Salus, 1-1 interno contro il Mantova che aveva colpito a freddo ma è stato poi raggiunto dai veronesi con un gol nel finale di partita realizzato da Sgarbi. Il Legnago aveva visto vinta a tavolino la sfida di Coppa Italia contro la Lucchese che si era risolta con un pesante rovescio casalingo; contro i virgiliani per gli uomini di Giovanni Colella si sono visti dei passi avanti oggettivi, sicuramente ora da consolidare per trovare subito una buona continuità in campionato.

DIRETTA LECCO LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Legnago Salus non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni di Lecco Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Mauro Zironelli schiererà il squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Petrovic, Merli Sala, Iocolano, Battistini, Pissardo, Lakti, Lora, Kraja, Enrici, Masini, Giudici. Risponderà il Legnago Salus allenato da Giovanni Colella con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Corvi; Ricciardi, Yabré, Bondioli, Rossi; Calamai, Salvi, Giacobbe; Contini, Buric, Lazarevic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.



