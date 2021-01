Diretta/ Lecco Livorno (Serie C) streaming video e tv: labronici con l’orgoglio

DIRETTA LECCO LIVORNO: I LECCHESI VOGLIONO TORNARE ALLA VITTORIA!

Lecco Livorno, in diretta dallo stadio Rigamonti-Ceppi, in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. I labronici sono reduci da un’ennesima dimostrazione d’orgoglio messa in atto in una fase della stagione in cui i problemi di formazione si stanno moltiplicando e la rosa sta registrando defezioni importanti. Gli amaranto hanno battuto l’Albinoleffe e oltre ad avanzare in classifica hanno ricacciato indietro anche l’assalto della Lucchese, che sta provando a rimontare dall’ultima posizione. Il Lecco continua a far bene e divide al momento la sesta posizione a braccetto con la Juventus U23. Quello sul campo del Giana Erminio è stato per i lecchesi il terzo pareggio consecutivo, i play off restano una prospettiva concreta per una squadra che a inizio stagione puntava innanzitutto a una tranquilla salvezza.

DIRETTA LECCO LIVORNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Livorno non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO LIVORNO

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Livorno allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. I padroni di casa allenati da Gaetano D’Agostino scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Pissardo, Celjak, Cauz, Malgrati; Nesta, Bolzoni, Marotta, Nannini; Iocolano, Capogna, Emmausso. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Stancampiano; Morelli, Sosa, Marie Sainte; Parisi, Bussaglia, Piccolo G, Haoudi, Gemignani; Braken, Canessa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lecco Livorno: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.70 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 4.50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.60 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

