DIRETTA/ Lecco Lucchese video streaming tv: toscani in lieve vantaggio nello storico

DIRETTA LECCO LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo di vivere le emozioni della diretta di Lecco Lucchese, proviamo ad indagare sulla storia di questa partita che oggi si giocherà per il girone A della Serie C. Il bilancio complessivo degli otto precedenti ufficiali è piuttosto equilibrato: leggerissimo vantaggio per la Lucchese che conta tre vittorie a fronte dei due successi del Lecco, mentre i pareggi sono tre. Va tuttavia evidenziato che il Lecco vinse entrambe le partite giocate nel campionato di Serie B 1962-1963, ma da allora sono passati quasi 60 anni e la formazione lombarda non ha più vinto contro quella toscana nei successivi sei confronti (tutti in Serie C), che hanno portato tre vittorie per la Lucchese più altrettanti pareggi. Va anche sottolineato che la sfida tra Lecco e Lucchese manca dalla stagione 2001-2002, quando i toscani vinsero per 1-0 la partita d’andata giocata in casa domenica 7 ottobre 2001, mentre il match di ritorno a Lecco terminò con un pareggio per 1-1 in data domenica 10 febbraio 2002, fino ad oggi ultima sfida tra le due società. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LECCO LUCCHESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Lucchese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LECCO LUCCHESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecco Lucchese, in diretta dallo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in programma domenica 10 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Ambizioni diverse per le due squadre, con il Lecco che si trova in piena zona play off e la Lucchese che è invece ancora il fanalino di coda della classifica del girone A. I lombardi non sono però riusciti a chiudere positivamente il 2020, perdendo in casa dell’Olbia in quella che è stata la terza sconfitta consecutiva in trasferta per la squadra allenata da Gaetano D’Agostino. In casa però il Lecco suona una musica diversa, con 4 vittorie consecutive tra le mura amiche dall’11 novembre ad oggi.

Dati con cui dovrà fare i conti una Lucchese che ha comunque cambiato passo dopo l’arrivo di Giovanni Lopez in panchina. Dopo aver battuto il Piacenza in casa la formazione rossonera ha messo in fila 2 pareggi consecutivi negli ultimi impegni dell’anno, sul campo del Livorno e in casa contro la Carrarese. Passi avanti significativi anche se i toscani sono ancora ultimi, a -2 dal Livorno e a -3 dal Giana Erminio che li precedono in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO LUCCHESE

Le probabili formazioni di Lecco Lucchese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gaetano D’Agostino con un 3-4-2-1: Pissardo; Celjak, Nannini, Capoferri; Cauz, Bolzoni, Lora, Giudici; Kaprof, Iocolano; Capogna. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Lopez schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 5-4-1 come modulo di partenza: Coletta, Papini, De Vito, Solcia, Meucci, Adamoli; Nannelli, Caccetta, Sbrissa, Panati; Bianchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Lecco e Lucchese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.57, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA