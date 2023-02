Diretta/ Lecco Novara streaming video tv: sfida da playoff (Serie C)

DIRETTA LECCO NOVARA: PUNTI IMPORTANTI

La diretta di Lecco Novara, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 17:30, racconta di una sfida tra due gare reduci da una sconfitta in campionato. I padroni di casa hanno avuto la peggio a sorpresa con il Sangiuliano City dopo che erano riusciti ad alzare la china nel successo con l’Albinoleffe, squadra che hanno battuto proprio i piemontesi. Gli azzurri nelle ultime cinque hanno altalenato vittorie e sconfitte, testimoniando con questi risultati la mancanza di continuità.

Il Lecco in casa è senza giri di parole la migliore squadra. A dirlo non solo le performance di alto livello, ma anche e soprattutto i punti (ventotto) frutto di nove vittorie, un pari e due sole sconfitte. Curioso invece un dato che riguarda il Novara lontano da casa: nessuna partita in trasferta degli azzurri è finita col segno X (cinque vittorie e otto sconfitte).

LECCO NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Lecco Novara sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che da diverse stagioni ci delizia con le gare di Serie C attraverso l’abbonamento mensile o stagionale.

La diretta Lecco Novara è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

LECCO NOVARA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Novara vedono i lombardi col 3-5-2. Tra i pali stazionerà Melgrati, in difesa Bianconi farà compagnia a Battistini ed Enrici. Centrocampo folto con Lepore e Giudici sui lati, Galli in cabina di regina e Ilari più Lakti come mezzali. Buso farà coppia con Bunino lì davanti.

Stesso assetto tattico col Novara. Desjardins in porta, Illanes Minucci fungerà da braccetto destro con Carillo sulla sinistra e Bonaccorsi al centro. Masini sarà il laterale destro con Marginean, Di Munno e Rocca al centro e Urso a sinistra. Il numero nove sarà Vuthaj, a supporto ci sarà Galuppini, in gol nella sconfitta con l’Albinoleffe.











