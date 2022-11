Diretta/ Lecco Piacenza streaming video tv: Buso vs Morra (Serie C)

DIRETTA LECCO PIACENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecco Piacenza, in diretta sabato 19 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Una sfida importante per entrambe le squadre, a caccia di punti importanti per risalire la classifica.

Il Lecco occupa il sesto posto con 21 punti in tredici partite, frutto di sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Buso e compagni sono reduci da due sconfitte e un pareggio: 1-2 contro il Trento, 5-0 contro il Pordenone e 0-0 contro la Feralpisalò. Passiamo adesso al Piacenza, penultimo con 8 punti, raccolti grazie a una vittoria, cinque pareggi e sette sconfitte. I biancorossi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-3 dal Pordenone.

LECCO PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PIACENZA

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lecco Piacenza. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il consueto 3-5-2: Melgrati, Enrici, Battistini, Lepore, Giudici, Girelli, Ilari, Galli, Zambataro, Buso, Pinzauti. Passiamo adesso ai biancorossi, schierati con lo stesso modulo di gioco: Tintori, Nava, Cosenza, Masetti, Munari, Suljic, Nelli, Palazzolo, Gonzi, Morra, Rossetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecco Piacenza vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Lecco è a 1,93, il pareggio è a 3,25, mentre il successo del Piacenza è a 3,95. Non si profila una gara ricca di reti: Under 2,5 a 1,58 e Over 2,5 a 2,25. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,97 e 1,73.

