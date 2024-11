VIDEO LECCO PADOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Parlare dell’inizio di Lecco Padova è un po’ come descrivere una partita di Serie B per la qualità espressa in campo dalle due compagini, parliamo infatti di un buon ritmo di gioco, pochi errori tecnici e questo non è scontato, ma soprattutto abbiamo di fronte due squadre che seppur giocando un calcio conservativo riescono a creare azioni che poi portano ad una conclusione in porta.

Purtroppo però tutto questo si è un po’ interrotto una volta che Di Gesù ha lasciato il campo, con Frigerio suo sostituto che ha caratteristiche ben diverse. Il giocatore infatti è dovuto uscire per infortunio e il suo ruolo era fondamentale per i compagni visto che riusciva a mettere palloni interessanti. Frigerio è più un realizzatore infatti. Nel secondo tempo però abbiamo notato qualcosa che poi anche nel video potrete gustare.

VIDEO LECCO PADOVA, IL SECONDO TEMPO

Lecco Padova nel secondo tempo finalmente si sblocca, l’azione si è sviluppata in contropiede con gli ospiti che recuperano palla sulla trequarti del Lecco e poi colpisce mettendo subito in mezzo un bel passaggio alto per Bortolussi. L’unica punta riesce a stoppare il pallone poi a colpire di collo pieno bucando il portiere sul palo destro, dove non riesce ad arrivare. In situazione come queste, avere una punta esperta come Bortolussi che la Serie C la conosce come le sue tasche, non può che fare bene.

Il 3-0 maturato alla fine di Lecco Padova farebbe pensare ad un match facile per gli ospiti, ma non è andata proprio cosi se non nei minuti finali di questa sfida. Liquori dopo Bortolussi continua a segnare, poi il Lecco stacca un po’ la spina e il terzo gol nasce proprio da una svista della difesa che ormai pensava già a cosa fare finita la partita. Quindi il big match termina con una vittoria del Padova che continua a essere una delle candidate principali per la promozione diretta in Serie B quest’anno

VIDEO LECCO PADOVA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS