Diretta/ Lecco Pontedera (Serie C) streaming video e tv: outsider a confronto

DIRETTA LECCO PONTEDERA: SFIDA DAL RISULTATO NON SCONTATO…

Lecco Pontedera, in diretta mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Outsider a confronto con il Lecco che sta vivendo un altro momento brillante in una stagione fin qui ricca di soddisfazione. I lombardi hanno appena piazzato il sorpasso al quarto posto ai danni dell’Alessandria, seconda vittoria consecutiva sul campo della Carrarese e 40 punti già raggiunti per gli uomini guidati in panchina da Gaetano D’Agostino. Il Pontedera insegue all’ottavo posto, i toscani si sono resi protagonisti quest’anno di un avvio di stagione difficile ma la formazione granata ha saputo riprendersi e riproporsi in zona play off, battendo il Novara nell’ultimo impegno casalingo e mettendo così in fila il quinto risultato utile consecutivo. Il Lecco dalla sua non perde da 7 partite e si è lanciato verso l’alta classifica, una vittoria in questo scontro varrebbe come un esame di maturità superato dalla squadra in grado di avere la meglio.

DIRETTA LECCO PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Pontedera non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PONTEDERA

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Pontedera allo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa allenati da Gaetano D’Agostino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Cauz; Celjak, Foglia, Bolzoni, Lora, Azzi; Mangni, Iocolano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Maraia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Sarri; Risaliti, Matteucci, Pretato; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Milani; Magrassi, Semprini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lecco Pontedera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.05 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.05 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA