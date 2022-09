Diretta/ Lecco Pro Sesto streaming tv: derby lombardo! (Serie C)

DIRETTA LECCO PRO SESTO: ALTA TENSIONE!

La quarta giornata di Serie C vedrà tra le altre la diretta di Lecco Pro Sesto, il derby lombardo. Il match, che si gioca oggi 17 settembre alle ore 17.30, vedrà contrapposte due squadre che in questo inizio campionato hanno qualche rammarico. La squadra di Tacchinardi ha cominciato con un pareggio contro la Virtus Verona, per 2 a 2.

Contro la Pergolettese, nella seconda giornata, una vittoria convincente per 2 a 0 ma nell’ultimo incontro, il duro ko per 4 a 0 contro il Vicenza. Una sconfitta che sicuramente lascia qualche strascico che il tecnico dovrà essere bravo a smaltire in vista della sfida di oggi. Duro inizio per la Pro Sesto, che nell’esordio è stata travolta dal Vicenza per 6 a 1. Nella seconda giornata, il pari con l’Albinoleffe mentre nel turno infrasettimanale gli uomini di Andreoletti hanno perso all’ultimo istante della sfida contro l’Arzignano.

LECCO PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida tra Lecco e Pro Sesto in diretta si potrà vedere in streaming video tv su Eleven Sport, piattaforma che detiene i diritti della competizione e che dunque dà la possibilità di vedere ogni gara in esclusiva. Non sarà invece mandata in chiaro su Rai Sport che ogni giornata dà la possibilità di guardare un match. Per seguire il derby lombardo ci si dovrà dunque abbonare o acquistare la singola sfida sulla piattaforma che permette anche di guardare la gara in streaming video tv.

DIRETTA LECCO PRO SESTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Chi scenderà in campo nel match in diretta tra Lecco e Pro Sesto? Vediamo le probabili formazioni della sfida. Tacchinardi, dopo il ko con il Vicenza, vuole una nuova vittoria. Per ottenere i 3 punti dovrebbe schierare Stucchi; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore, Maldonado, Lakti, Zambataro, Giudici; Pinzauti, Eusepi. Il club di Andreoletti invece dovrebbe scendere in campo con Del Frate in porta. Linea difensiva composta da Giubilato, Toninelli, Suagher, Maurizii. A centrocampo Corradi, Gattoni, Sala; D’Amico, Capogna e Capelli in attacco.

LECCO PRO SESTO: LE QUOTE SCOMMESSE

Nonostante la sconfitta nell’ultima giornata di campionato, il Lecco non ha vissuto un inizio di campionato particolarmente negativo e dunque per i bookmakers è assolutamente favorito contro una Pro Sesto che invece non ha mostrato grandi cose in questo inizio stagione.

