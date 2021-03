Diretta/ Lecco Renate (Serie C) streaming video e tv: sfida tra rivelazioni

DIRETTA LECCO RENATE: DERBY BRIANZOLO!

Lecco Renate, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida tra rivelazioni in un girone A che sembra ancora in grado di regalare mille sorprese. Il Renate ha guidato a lungo la classifica del raggruppamento ma la squadra del momento è ora il Lecco, salito ancora più in alto dopo l’ultimo 4-0 rifilato alla Juventus U23. Per i blucelesti 4 vittorie nelle ultime 5 sfide disputate in campionato e 10 risultati utili di fila che hanno portato la squadra al quarto posto, a -3 dalla Pro Vercelli terza e a -4 dal Renate secondo.

Le Pantere nel weekend hanno sprecato una grande occasione facendosi raggiungere dal Piacenza sul pari in pieno recupero, senza approfittare dunque del passo falso della capolista Como contro la Pro Patria. Da -2 dal primo posto i brianzoli si sono così ritrovati a -4, non riuscendo a trovare il cambio di passo in quella corsa alla Serie B che sembrava in pugno per il Renate ancora all’inizio di questo 2021.

DIRETTA LECCO RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Renate sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 251: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO RENATE

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Renate presso lo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa allenati da Gaetano D’Agostino scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Cauz; Celjak, Foglia, Marotta, Azzi; Iocolano, Mangni; Capogna. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Aimo Diana con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Gemello; Merletti, Silva, Magli; Anghileri, Ranieri, Rada, Marano; Kabashi; Galuppini, Maistrello.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Lecco e Renate, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA