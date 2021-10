Diretta/ Lecco Renate streaming video tv. brianzoli in crescita (Serie C)

DIRETTA LECCO RENATE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Lecco Renate, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Brianzoli in crescita con il Renate che anche in questa stagione si sta dimostrando una formazione in grado di competere in campionato ad alti livelli. Dopo due vittorie consecutive contro Trento e Albinoleffe è arrivato un pari, col punteggio di 2-2, contro la Pro Vercelli in un match comunque complicato da calendario, con le Pantere che al momento sono al quarto posto in classifica.

Il Lecco in casa ha vinto le ultime due sfide disputate in casa e cerca il tris dopo il pareggio contro il Mantova in trasferta. Blucelesti al sesto posto, al momento a una sola lunghezza proprio dal Renate e che proveranno di sfruttare il “fattore” Rigamonti-Ceppi, con il Lecco che ha fatto le migliori cose tra le mura amiche. Il 3 marzo scorso il Lecco ha vinto 2-1 l’ultimo match casalingo disputato contro il Renate, che ha vinto in casa dei blucelesti per l’ultima volta il 10 novembre 2019 con il punteggio di 0-2.

DIRETTA LECCO RENATE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Renate è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO RENATE

Le probabili formazioni della diretta Lecco Renate, match che andrà in scena allo stadio Lecco Renate. Per il Lecco, Mauro Zironelli schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Mastroianni, Iocolano, Tordini. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Ermacora; Ranieri, Celeghin, Baldassin; Galuppini; Rossetti, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



