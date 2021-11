Diretta/ Lecco Sudtirol (Serie C) streaming video e tv. Parte l’era De Paola

DIRETTA LECCO SUDTIROL: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Lecco Sudtirol, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Inizia l’era De Paola per il Lecco che dopo la recente serie negativa ha optato per il cambio di allenatore, sostituendo Mauro Zironelli con Luciano De Paola dopo l’ultima sconfitta a Trento, la terza consecutiva con i blucelesti che hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 7 sfide disputate in campionato.

Arduo compito per il nuovo tecnico del Lecco che dovrà immediatamente affrontare la capolista. Dopo 6 vittorie consecutive in campionato il Sudtirol ha frenato pareggiando in casa contro un’altra formazione d’alta classifica come la Feralpisalò, mantenendo comunque saldamente il primato e ottenendo l’accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo 0-3 il Teramo a domicilio. Gli altoatesini sono in serie positiva da 18 partite e in questa stagione hanno perso solo nella Coppa Italia dei “grandi”, l’8 agosto contro il Perugia.

DIRETTA LECCO SUDTIROL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Sudtirol è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Lecco Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano De Paola schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Giudici, Masini, Kraja, Zambataro; Ganz, Mastroianni, Iocolano. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, De Col, Malomo, Zaro, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi; Candellone, Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



