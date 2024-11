DIRETTA SUDTIROL CREMONESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Sudtirol Cremonese ha precedenti sia in Serie B che in Serie C, quindi sarà molto interessante ripercorrere questi testa a testa dal punto di vista storico tra le varie ere di questa rivalità perché nascondo degli episodi davvero degni di nota. Partiamo con l’analizzare le partite più vecchie, ovvero quelle di Serie C, dove abbiamo quattro partite dove il computo totale si divide in due vittorie per la squadra di Bolzano, poi un pareggio e una vittoria per la squadra grigiorossa.

Passando invece alla serie cadetta, abbiamo qui solamente due partite, entrambe delle quali sono terminate con una vittoria per IL Sudtirol, che quindi seppur di poco vince questa rivalità. Nell’ultimo match disputato abbiamo un netto 3-0 della squadra di Bolzano davanti al proprio pubblico, andrà cosi anche oggi? Vedremo se Tait farà doppietta anche in questa giornata e per capirlo andiamo a vedere le statistiche della diretta di Sudtirol Cremonese, il match sta per avere il suo fischio di inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SUDTIROL CREMONESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sudtirol Cremonese sarà visibile su DAZN e sarà visibile anche in streaming video su smart phone, tablet, console e smart tv, oppure dal sito ufficiale sul browser del pc, attraverso l’applicazione dedicata.

SUDTIROL CREMONESE, POSIZIONE COMPLICATA PER ZAFFARONI

Oggi, sabato 30 novembre 2024, si gioca la diretta Sudtirol Cremonese alle ore 15:00. I padroni di casa continuano a vivere una stagione al di sotto delle aspettative trovandosi infatti al diciassettesimo posto in piena zona playout con appena tredici punti conquistati, gli stessi della Salernitana dietro solo a causa di una peggiore differenza reti. Nello scorso turno i biancorossi hanno patito una netta sconfitta, la terza consecutiva, sul campo dello Spezia.

Se da un lato il tecnico Zaffaroni ha quindi il suo bel da fare per cercare di risollevare le sorti della sua squadra da qui al termine della stagione che si sta attualmente disputando, dall’altro gli ospiti sognano invece in grande dall’alto dei loro ventuno punti che significano la quinta posizione solitaria. Il Cesena è a portata di tiro per i lombardi che inseguono ad una sola lunghezza di distacco, la stessa però anche per il Bari alle sue spalle. Nell’ultima giornata la Cremonese ha avuto la meglio sul fanalino di coda Frosinone e punta a ripetersi contro un’altra compagine in affanno.

SUDTIROL CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a scoprire le probabili formazioni della diretta Sudtirol Cremonese. Resta da capire se mister Zaffaroni riconfermerà o meno il 4-4-2 con Poluzzi, Molina, Pietrangeli, Masiello, Davì, Rover, Arrigoni, Giorgini, Zedadka, Praszelik, Merkaj.

Si va per la riconferma del modulo 3-4-2-1 per mister Giovanni Stroppa con Fulignati in porta e Antov, Ravanelli con Bianchetti a completare il resto del reparto arretrato, Collocolo, Castagnetti, Zanimacchia e Sernicola a centrocampo, Vazquez e Buonaiuto ad agire sulla trequarti alle spalle dell’unica punta che sarà il centravanti. Bonazzoli.

SUDTIROL CREMONESE, LE QUOTE

Per chi ama fare scommesse sportive andiamo a vedere le quote della diretta Sudtirol Cremonese. Per Snai, Goldbet, Lottomatica ed anche per Betflag gli ospiti sono i favoriti per aggiudicarsi il successo pagando il 2 a 2.30. Sembra al momento più difficile che la sfida possa concludersi con un pareggio, con l’x fissato a 3.00, o che possa addirittura terminare con la vittoria dei padroni di casa, visto che l’1 è dato invece a 3.30.