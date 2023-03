Diretta/ Lecco Triestina, streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA LECCO TRIESTINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecco Triestina, in diretta alle ore 14.30 di domenica 26 marzo 2023 allo StadioMario Rigamonti – Mario Ceppi di Lecco, è una gara valida per la 34° giornata del girone A di Serie C. Obiettivi diversi ma punti fondamentali in palio, sarà un pomeriggio ad altissima tensione.

Il Lecco è quarto in classifica con 54 punti, a -7 dalla vetta. Fin qui quindici vittorie, nove pareggi e nove sconfitte: tre pareggi di fila per i lombardi, l’ultimo per 0-0 contro il Piacenza. La Triestina, invece, è penultima in classifica a quota 33 punti, raccolti grazie a otto vittorie, nove pareggi e sedici sconfitte. Tre risultati utili di fila per i biancorossi, nell’ultima giornata è arrivato un 1-1 contro il Vicenza.

LECCO TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Triestina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco Triestina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO TRIESTINA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Lecco Triestina al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Melgrati, Celjak, Battistoni, Enrici, Lepore, Lakti, Ilari, Zuccon, Giudici, Pinzauti, Buso. Passiamo adesso agli alabardati, schierati con il collaudato 4-4-2: Matosevic, Rocchetti, Masi, Piacentini, Malomo, Germano, Gori, Celeghin, Paganini, Tavernelli, Mbakogu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecco Triestina sorridono alla formazione lombarda. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Lecco è a 2,15, il pareggio è a 2,90, mentre il successo della Triestina è a 3,30. L’Under 2,5 è a 1,53, mentre l’Over 2,5 paga 2,30. Infine più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,93 e 1,75.

