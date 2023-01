DIRETTA/ Lecco Vicenza video streaming tv: all’andata fu un dominio veneto

DIRETTA LECCO VICENZA: TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Lecco Vicenza? Pochissimo a dire il vero perché le due compagini non si sono mai affrontate nella loro storia prima di questa stagione. Come unico precedente c’è il match d’andata disputata il 13 settembre scorso che però si giocò al Romeo Menti, dunque la gara in casa del Lecco è una novità assoluta. La sfida dell’andata di quest’anno terminò addirittura 4-0 per i biancorossi padroni di casa. La partita fu sbloccata al nono minuto da una bella giocata di Ferrari che siglò anche la personale doppietta all’ora di gioco, calciatore che oggi guida la classifica marcatori della categoria.

Subito dopo arrivarono due belle ciliegine sulla torta messe da Stoppa al 65esimo e da Greco al 67esimo. Sarà molto interessante la gara di oggi in cui avremo la possibilità di capire cosa accadrà tra le due squadre e come si evolverà il bilancio in questione. Di sicuro entrambe le compagini hanno voglia e bisogno di fare punti per esigenze di classifica. (Matteo Fantozzi)

LECCO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Vicenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco Vicenza sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI FAVORITI!

Lecco Vicenza, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Big match che ha anche il sapore di un’ultima chiamata per il Lecco nella rincorsa all’alta classifica. I blucelesti sono reduci infatti dal crollo di Crema, sconfitta 4-2 dopo essere stati in vantaggio 0-2, vedendo sfumare una vittoria che li avrebbe portati a -1 dal primo posto nel girone A.

A -1 dalla vetta c’è invece il Vicenza dopo l’ultimo pareggio per 1-1 contro il Padova: derby veneto sempre molto sentito ma che ha lasciato un pizzico d’amaro in bocca visto che una vittoria avrebbe permesso ai berici di centrare il sorpasso alla coppia di testa a quota 39 punti, attualmente formata da Feralpisalò e Pordenone. Nel match d’andata tra le due squadre si è fatto registrare un successo netto del Vicenza che ha calato il poker vincendo 4-0 allo stadio Menti contro il Lecco.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano Foschi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati, Celjak, Enrici, Battistini, Giudici, Ilari, Maldonado, Zuccon, Lepore, Pinzauti, Buso. Risponderà il Vicenza allenato da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Oviszach, Cavion, Cataldi, Greco; Rolfini, Dalmonte; Ferrari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCO VICENZA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

