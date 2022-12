Diretta/ Lecco Virtus Verona streaming video tv: Buso vs Fabbro (Serie C)

DIRETTA LECCO VIRTUS VERONA: LOMBARDI FAVORITI!

Lecco Virtus Verona, in diretta venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Mario Rigamonti – Mario Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C. Una gara molto importante tra due squadre a caccia di continuità e reduci da un buon filotto.

Il Lecco è quarto in classifica con 34 punti, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. I lombardi sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Padova e dal pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli. La Virtus Verona, invece, è quindicesima a quota 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. Tre vittorie di fila per i veneti.

LECCO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco Virtus Verona sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO VIRTUS VERONA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lecco Virtus Verona. Partiamo dalla compagine lombarda, in campo con il 3-5-2: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici, Girelli, Galli, Zuccon, Zambataro, Pinzauti, Buso. Passiamo adesso ai veneti, il modulo è il 4-3-1-2: Giacomel, Daffara, Faedo, Cella, Munaretti, Tronchin, Hallfredsson, Lonardi, Gomez, Fabbro, Danti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Lecco Virtus Verona è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse del match. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria del Lecco è a 1,98, il pareggio è dato a 3,15, la vittoria della Virtus Verona è a 3,55. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,57 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,93 e 1,77.

