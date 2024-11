VIDEO VIRTUS VERONA PERGOLETTESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

L’inizio di Virtus Verona Pergolettese ha portato un primo tempo ricco di gol, con la formazione ospite sugli scudi che non ha lasciato niente se non briciole offensive alla formazione di casa che ha faticato a contenere gli attacchi della Pergolettese. Questo perché nonostante gli ospiti prediligano un calcio più votato alla difesa, riescono ad attaccare pressando con maggiore incisività in questo primo tempo.

La rete iniziale è stata messa da Tonoli, l’esterno difensivo si è sganciato dalla linea di difesa andando a fare quasi l’ala destra, da quella posizione si è imbucato dentro l’area andando poi a segnare la prima rete dopo un bell’assist dalla sinistra. La seconda rete viene sempre da un cross sulla sinistra, questa volta però la rete arriva da un colpo di testa.

VIRTUS VERONA PERGOLETTESE, IL SECONDO TEMPO

Scoppiettante l’avvio del secondo tempo di Virtus Verona Pergolettese, match che dopo la doppietta di Tonoli si accende ancora perché la squadra di casa in contropiede sull’unico errore in fase di impostazione della Pergolettese trova la rete di Caia. L’attaccante però non festeggia e va a riprendere il pallone dentro la porta. Ci vuole provare fino alla fine.

Dopo la rete di Caia Virtus Verona Pergolettese termina 1-2, senza altre emozioni degne di nota. Questo perché dopo la rete subita, la squadra ospite si è chiusa in maniera ermetica a difesa della propria porta, non concedendo alto alla Virtus che già nelle prime battute non era riuscita comunque a rendersi pericolosi. Quindi il risultato è corretto per i valori visti sul rettangolo da gioco.

