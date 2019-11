Diretta Leganes Barcellona/ Streaming video DAZN: è un testa-coda

Leganes Barcellona, in diretta dallo stadio Butarque di Leganes alle ore 13.00 di oggi, sabato 23 novembre 2019, è un anticipo valido per la quattordicesima giornata della Liga spagnola 2019-2020. Leganes Barcellona a dire il vero sulla carta non dovrebbe avere molta storia: il fattore campo non dovrebbe bastare ai padroni di casa, fanalino di coda della classifica con appena 6 punti, mentre il Barcellona arriverà a Leganes forte di ben 25 punti nonostante una partita giocata in meno – naturalmente il Clasico, che come è noto è stato rinviato per le tensioni politiche in Catalogna. È vero che prima della sosta il Leganes aveva ottenuto un buon pareggio sul campo della Real Sociedad, tuttavia la sfida appare improba; il Barcellona riparte invece dal netto successo ottenuto contro il Celta Vigo e di certo non può permettersi passi falsi a sorpresa, dal momento che la classifica in testa è ancora cortissima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Leganes Barcellona non sarà garantita in Italia su canali televisivi tradizionali, ma questa partita della Liga spagnola 2019-2020 sarà comunque visibile grazie alla diretta streaming video garantita dalla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia del massimo campionato iberico.

PROBABILI FORMAZIONI LEGANES BARCELLONA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Leganes Barcellona. Per i padroni di casa allenati da Javier Aguirre disegniamo una folta difesa a cinque con Awaziem, Bustinza, Omeruo, Siovas e Rodrigues davanti all’estremo difensore Cuellar. Per il Leganes infatti il modulo dovrebbe essere un prudente 5-4-1, che a centrocampo potrebbe prevedere titolari Rodriguez, Mesa, Recio e Arnaiz, infine Braithwaite al quale sarà affidato il delicato compito di punta centrale unica. Per il Barcellona di Ernesto Valverde disegniamo il classico 4-3-3, con qualche dubbio pensando magari al turnover. In porta Ter Stegen, protetto dalla retroguardia composta da Semedo, Piqué, Umtiti e Firpo; nel terzetto di centrocampo i titolari potrebbero essere Arthur, De Jong e Sergi Roberto, infine collochiamo Messi, Suarez e Dembelé nel tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo al pronostico di Leganes Barcellona, che appare davvero a senso unico in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna del Barcellona infatti è quotata a 1,40, si sale poi già a quota 4,75 per il segno X in caso di pareggio, infine una vittoria casalinga del Leganes varrebbe 7,25 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 1.



