DIRETTA LEGNAGO PONTEDERA (RISULTATO 2-3): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Mario Sandrini il Pontedera batte in trasferta il Legnago Salus per 3 a 2. Nell’ultima parte dell’incontro la sfida prende una piega diversa dal 64′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata dall’appena entrato Ibrahim fra i padroni di casa ed i toscani approfittano quindi della situazione per andare a segno con l’ex Van Ransbeeck, servito da Ianesi. Lo stesso Ianesi regala poi anche a Perretta l’assist per il tris definitivo arrivato al 90′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Pontedera di portarsi a quota 3 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Legnago Salus resta fermo a zero. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE LA DIRETTA LEGNAGO PONTEDERA, IN TV E STREAMING

Per chi volesse assistere alla diretta Legnago Pontedera dovrà abbonarsi a Sky, pacchetto Calcio, oppure a NOW. Questo vale per tutte le partite di Serie C, compresi i playoff e playout.

Se invece potete vedere l’incontro solamente in diretta streaming, allora dovrete scaricare l’applicazione di Sky Go e NOW su smartphone, tablet o computer.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il punteggio tra Legnago Salus e Pontedera è ancora saldamente bloccato sul 2 a 1 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo quest’oggi in Veneto, i granata suonano la carica al 57′ quando la conclusione di Ladinetti viene respinta dall’estremo difensore Toniolo e Van Ransbeeck non inquadra il bersaglio sulla ribattuta. Intanto l’arbitro ha ammonito rispettivamente Viero al 48′ da una parte e Cerretti al 47′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Legnago Salus e Pontedera sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Agostini reagiscono vedendosi parare in angolo un tiro di Ladinetti al 30′ oltre a trovare poi il gol che permette loro di accorciare le distanze grazie ad Ambrosini nel recupero al 45’+1′. Fino a questo momento il direttore di gara Marco di Loreto di Terni non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo questa sera al Sandrini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Legnago Salus e Pontedera è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Gastaldello partono bene riuscendo a passare in vantaggio verso il 16′ grazie alla rete messa a segno da Svidercoschi e trovano anche il gol dell’immediato raddoppio al 19′ per merito di Rossi. Ecco le formazioni ufficiali:

LEGNAGO SALUS (3-4-2-1) – Toniolo; Ampollini, Noce, Zanandrea; D’Amore, Viero, Casarotti, Muteba; Demirovic, Rossi; Svidercoschi. A disp. Rigoni, Bajari, Mazzali, Palazzino, Travaglini, Toma, Banse, Ruggeri, Gazzola, Ibrahim, Tonica, Maset, Basso Ricci. All.: Gastaldello. PONTEDERA (3-5-2) – Calvani; Cerretti, Espeche, Gagliardi; Perretta, Sala, Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Ragatzu, Corona. A disp. Tantalocchi,, Vivoli, Martinelli, Pretato, van Ransbeeck, Paudice, Selleri, Pietra, Salvadori. All.: Agostini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Stiamo per vivere la diretta di Legnago Pontedera, fatalmente se volessimo presentarla con qualche numero dovremmo fare riferimento al rendimento delle due formazioni nello scorso campionato. La Legnago Salus in verità faceva parte del girone A, che chiuse ottima sesta con 56 punti in classifica, frutto di tredici vittorie, ben diciassette pareggi e sole otto sconfitte, poi ai playoff promozione i veronesi si fermarono al secondo turno.

Discorso molto simile per il Pontedera, che però si fermò al primo turno dei playoff e faceva già parte del girone B, chiuso al nono posto in classifica dai toscani a quota 52 punti, frutto di quattordici vittorie, dieci pareggi e di nuovo quattordici sconfitte per il Pontedera. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Legnago Salus Pontedera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Legnago Salus Pontedera, valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre. Veneti e toscani non si sono mai scontrati in partite ufficiali.

L’undici padrone di casa, infatti, in precedenza era sempre finito nel girone A nel corso della sua permanenza in Serie C, a differenza del Pontedera che, come in questa stagione sportiva, è solito presenziare nel gruppo B. Sfida inedita, quindi, oggi allo stadio “Mario Sandrini” di Legnago. (Giulio Halasz)

APPUNTAMENTO IN VENETO

Grande attesa allo Stadio Mario Sandrini per la diretta Legnago Pontedera di oggi alle ore 18.00. Una partita importantissima che apre dunque la stagione di Serie C Girone B. I biancazzurri, che godranno del fattore casa, ospiteranno il club toscano.

Cominciamo a dire che per entrambe le squadre il sogno Coppa Italia Serie C è già finito. Il Legnano è uscito contro il Vicenza per 2-1, inutile la rete di Rossi che sembrava poter guidare alla rimonta dopo i gol di Lauti e De Col.

Il Pontedera era riuscito a passare il turno in virtù del primo centro di Italeng con la nuova maglia contro la Pianese, ma il turno successivo sono stati beffardi i rigori contro l’Avellino: altra rete di Italeng, con l’errore di Sala nella lotteria che ha permesso ai campani di passare il turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO PONTEDERA

È tempo di probabili formazioni Legnago Pontedera. I biancazzurri scenderanno in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Toniolo, difeso qualche metro più avanti dal terzetto Pelagatti, Noce e Zanandrea. Agiranno da esterni Muteba e Ruggeri con Diaby e Viero in mediana e Ibrahim sulla trequarti. Davanti Svidercoschi e Rossi.

Il Pontedera replica con un modulo simile ma senza trequartista ovvero 3-5-2. Calvani in porta. trio di difesa formato da Cerretti, Espeche e Guidi. Il folto centrocampo vedrà Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra e Ambrosini a chiudere il reparto. In attacco Italieng-Ragatzu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LEGNAGO PONTEDERA

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Legnago Pontendera. Secondo i bookmakers, a partire con i favori del pronostico sono i padroni di casa a 2.42. Il pareggio è dato a 2.95 mentre il 2 fisso è quotato 2.97.

Concludiamo con l’Over 2.5 e Under 2.5, rispettivamente a 2.35 e 1.50, e con Gol e No Gol rispettivamente a 1.97 e 1.67.