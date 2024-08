DIRETTA ATALANTA U23 VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tra pochissimi minuti potremo vivere la diretta di Atalanta U23 Vicenza, partita valida per la Coppa Italia di Serie C che vanta nella storia solamente due precedenti, come è logico che sia dal momento che questo è appena il secondo anno di esistenza per la seconda squadra dei nerazzurri bergamaschi. Nello scorso campionato entrambe le formazioni erano inserite nel girone A della Serie C e allora ecco serviti i due precedenti, terminati con altrettante vittorie per i biancorossi veneti, che di conseguenza dominano questo breve testa a testa.

La partita d’andata a Vicenza era terminata con un perentorio 3-0 per i padroni di casa sabato 30 settembre 2023, poi il Vicenza era andato a vincere pure in casa dell’Atalanta U23 nella partita di ritorno, disputata sabato 10 febbraio scorso e terminata con il risultato di 1-2. Fin qui la storia, che però è molto breve anche se recentissima, allora è sicuramente meglio cedere la parola all’attualità per seguire la diretta di Atalanta U23 Vicenza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE ATALANTA U23 VICENZA, DIRETTA TV STREAMING

Cominciamo subito a dire che non ci sarà modo di assistere alla diretta tv Atalanta U23 Vicenza. Fino agli ottavi di finale, nessuna gara di Coppa Italia Serie C sarà trasmessa.

Stesso discorso per quanto concerne la diretta streaming video: Atalanta U23 Vicenza non potrà essere vista in nessun modo.

Ci prepariamo per l’inizio della diretta Atalanta U23 Vicenza. La partita si disputerà in casa dei nerazzurri, allo Stadio Comunale di Caravaggio, domenica 18 agosto 2024 alle ore 21:00 e va a decretare quale delle due formazioni supererà i sedicesimi di finale.

Per approdare al secondo turno della Coppa Italia Serie C, i giovani orobici hanno hanno vinto 2-1 in casa contro la Spal in virtù dei gol di Vavassori e di Tornaghi al 90′ che ha annullato il momentaneo pari di Karlsson. Il Vicenza invece ha battuto con lo stesso risultato il Legnago Salus con le reti di Rauti e De Col, soffrendo per 20′ con un uomo in meno.

Una volta archiviato l’impegno di Coppa, l’Atalanta U23 disputerà la prima giornata di campionato contro l’Alcione Milano in casa. Per quanto riguarda i biancorossi, il primo match di Serie C sarà contro la Giana Erminio.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 VICENZA

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni Atalanta U23 Vicenza, valevole per i 16esimi di Coppa Italia Serie C. Partiamo come di consueto da chi gioca in casa ovvero i bergamaschi che scenderanno in campo col 3-4-1-2. Tra i pali Bertini, difeso da Del Lungo, Comi e Bergonzi. Agiranno più larghi Ghislandi e Bernasconi con il duo Gyabuaa-Panada in mediana. Infine, Muhameti sosterrà da trequartista la coppia Diao e Vlahovic.

Stesso identico assetto tattico per il Vicenza: tra i pali Confente, i tre centrali difensivi saranno Cuomo, Fantoni e Sandon. Per quanto riguarda i centrocampista, da destra a sinistra ecco De Col, Zonta, Carraro e Costa. Greco agirà da trequartista mentre Rauti insieme a Cavion avranno il compito di finalizzare.