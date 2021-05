Diretta/ Legnago Ravenna (Serie C) streaming video Tv: scaligeri quasi alla meta

DIRETTA LEGNAGO RAVENNA: RITORNO PLAYOUT!

Legnago Ravenna, in diretta sabato 22 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la gara di ritorno dei play out nel girone B di Serie C. Scaligeri sempre più vicina alla meta della salvezza, da conquistare dopo essere tornati in Serie C dopo oltre 70 anni dall’ultima volta. Il Legnago in questi play out partiva già col vantaggio del miglior piazzamento in classifica, ma all’andata questo vantaggio è aumentato con la vittoria di misura in casa del Ravenna, ottenuta grazie a una rete di Buric a metà del secondo tempo.

Dunque ora al Ravenna servirà una grande impresa per ribaltare la situazione, vincere in casa degli avversarti e con due gol di scarto, visto che proprio in virtù del miglior piazzamento nella regular season il Legnago passerebbe anche in caso di sconfitta di misura. Per il Ravenna d’altronde la stagione è stata difficilissima, i play out sono stati riacciuffati per il rotto della cuffia all’ultima giornata, mantenendo 8 punti di svantaggio rispetto al Legnago, ma anche all’ultima spiaggia dello spareggio si sono palesati quei limiti che hanno riportato i giallorossi in una situazione di difficoltà ora quasi proibitiva da ribaltare.

DIRETTA LEGNAGO RAVENNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Ravenna non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO RAVENNA

Le probabili formazioni della sfida tra Legnago e Ravenna allo stadio Mario Sandrini. I padroni di casa allenati da Giovanni Colella scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi; Bulevardi, Giacobbe, Antonelli; Morselli, Rolfini, Luppi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Colucci con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Tomei; Alari, Caidi, Boccaccini; Shiba, Fiorani, Esposito, Rocchi, Zanoni; Ferretti, Sereni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Legnago e Ravenna, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.90 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.35 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.85 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

