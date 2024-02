DIRETTA/ Legnago Salus AlbinoLeffe (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA LEGNAGO SALUS ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca purtroppo ancora qualche minuto al vedere i giocatori calcare il rettangolo verde della diretta di Legnago Salus Albinoleffe, quindi crediamo che sia doveroso nel mentre fare un piccolo bilancio storico che ci possa permettere di trovare una favorita da un punto di vista storico. I padroni di casa sono in vantaggio nei confronti diretti. Fino a questo momento, sono stati disputati complessivamente tre incontri tra queste due squadre, con il Legnago Salus che ha conquistato due vittorie e subito una sconfitta contro gli avversari piemontesi.

Video/ Albinoleffe Mantova (2-1) gol e highlights: raddoppio decisivo di Longo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

Nell’ultimo confronto tra le due compagini, il Legnago Salus ha ottenuto la vittoria con il risultato di 1-0. La partita è stata decisa da una rete messa a segno da Rocco, dimostrando l’efficacia della squadra di casa nel prevalere sugli avversari. Non ci resta che aspettare il fischio di inizio, il Legnago ha il favore della storia alle sue spalle, ma basterà contro questo Albinoleffe cosi agguerrito? (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Albinoleffe Mantova (risultato finale 2-1): inutile il gol di Galuppini! (Serie C, 4 febbraio 2024)

LEGNAGO SALUS ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Albinoleffe sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Albinoleffe e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Legnago Salus Albinoleffe, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Le squadre si affidano al confine della zona play off, i veronesi si presentano all’appuntamento imbattuti da cinque giornate consecutive, anche se l’ultima vittoria in casa del Renate è arrivata dopo quattro pareggi consecutivi, con il Legnago ora a -1 dal decimo posto.

Diretta/ Renate Legnago Salus (risultato finale 0-1): colpaccio veronese! (Serie C, 3 febbraio 2024)

L’Albinoleffe si trova due lunghezze avanti rispetto agli avversari di turno, i seriani sono reduci dalla vittoria forse più prestigiosa della loro stagione, avendo inflitto il terzo ko stagionale alla capolista Mantova, assestandosi dunque al nono posto in classifica. In generale l’Albinoleffe ha trovato nell’ultimo periodo una buona continuità, con quattro vittorie e due sole sconfitte nelle ultime otto partite disputate.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fortin; Pelagatti, Motoc, Noce; Travaglini, Martic, Viero, Ruggieri; Van Ransbeeck; Rocco, Giani. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marietta; Borghini, Milesi, Gatti; Zoma, Munari, Agostinelli, Zanini, Piccoli; Longo, Doumbia.

LEGNAGO SALUS ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA