Diretta/ Renate Legnago Salus (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA RENATE LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca davvero poco e poi potremo commentare la diretta di Renate Legnago Salus insieme, mentre aspettiamo però diamo un’occhiate ai pattern statistici con la quale le due squadre arrivano a questa incredibile partita: basti pensare che il 26% dei gol del Renate viene realizzato nei minuti 76-90, indicando una capacità di segnare in modo massiccio nella fase finale delle partite. Il Legnago Salus invece, è particolarmente efficace nei minuti che vanno dal 46esimo al 60esimo, realizzando il 25% delle reti in questa frazione temporale.

Difficile non parlare del periodo dei padroni di casa, che non hanno ottenuto vittorie nelle ultime 7 partite. Stranamente però, in trasferta il Legnago non perde da cinque turni consecutivi, che si sentano più a loro agio i giocatori dopo una gita in aereo? Speriamo che la parentesi matematica vi sia piaciuta, noi sposteremo l’attenzione sulle formazioni ufficiali della diretta di Renate Legnago Salus! (agg. Gianmarco Mannara)

RENATE LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Renate Legnago Salus sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

TESTA A TESTA

La storia che si nasconde dietro la diretta di Renate Legnago Salus nasconde dei capitoli molto interessanti sul campionato di Serie C e su questo sport che amiamo tanto, visto che i giocatori in campo non sono ancora pronti per dare inizio alla partita, vediamo insieme i precedenti delle due squadre: Renate e Legnago Salus hanno dipinto un quadro di confronti estremamente equilibrati, con una distribuzione di risultati che ha testimoniato la competitività tra le due compagini.

Su un totale di tre partite, una vittoria è stata ottenuta dai padroni di casa, un pareggio ha caratterizzato un altro incontro, mentre Legnago Salus ha portato a casa una vittoria nella terza partita. Il precedente scontro tra queste due squadre ha visto gli ospiti di oggi emergere vittoriosi con un esito di 1-0. La rete della vittoria è stata siglata da Van Ransbeeck. Chissà quali altre sorprese ci sì riserverà questa diretta, dopotutto dobbiamo ancora scrivere tanto e insieme altre pagine di questo glorioso sport. (agg. Gianmarco Mannara)

LA PRESENTAZIONE

Mettiamoci comodi perché a moneti comincerà la tanto attesa diretta di Renate Legnago Salus alle ore 18.30. Questa sfida è così sentita perché entrambe le squadre sono appaiate in classifica e una vittoria oggi permetterebbe di sganciarsi dal fanalino di coda della classifica e puntare ai playoffs. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta roboante contro la Pergolettese, il tabellino di quella partita infatti segna 5-1. Per il Legnago Salus la situazione non è di molto migliore, anzi viene da quattro pareggi consecutivi – l’ultimo contro il Trento per 1-1 – e non vince ormai da cinque giornate.

Nell’ambiente del Legnago sembra tirare un’aria di riposo dopo l’inizio degno di nota che sembrava dare la possibilità agli ospiti di puntare un po’ più in alto del centro classifica, ma una tendenza a quel gruppo è fisiologica considerando il tasso tecnico della squadra. Vedremo tra poco se questa introduzione verrà smentita oppure no.

DIRETTA RENATE LEGNAGO SALUS: PROBABILI FORMAZIONI

Ora che l’introduzione alla diretta di Renate Legnago Salus è stata ampiamente sviscerata, diamo uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di una partita che sotto questo punto di vista lascia non pochi dubbi: Il Renate dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2, cercando di sfruttare al massimo le fasce con le sovrapposizioni di Anghileri e Bosisio che dovranno mettere palloni in mezzo pe ri tandem di attacco casalingo.

Con questo modulo poi, i padroni di casa – sulla carta – riusciranno a sfruttare al massimo i calci piazzati avendo sempre a disposizione un difensore in più. Passando al Legnago Salus, è probabile che optino per un 3-4-1-2, con Viero e Diaby nel ruolo di mediani per fornire solidità al reparto difensivo e cercare di intercettare i palloni a centrocampo. La fase di impostazione invece verrà lasciata al trequartista.

RENATE LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Vediamo adesso le quote della diretta di Renate Legnago Salus sul sito di Betfair: pochi dubbi per quanto riguarda il Renate vincente: 1,9. Mentre il pareggio viene quotato a 2,4. La vittoria del Legnago viene messa invece a 2,1.











