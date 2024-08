La diretta Campobasso Legnago Salus, con le squadre che scenderanno in campo alle ore 18 di sabato, vedrà entrambe le compagini andare a caccia dei primi punti in classifica di questo campionato appena iniziato. Per i molisani, tornati in C dopo una doppia promozione in due anni passando per Eccellenza e Serie D, esordio con sconfitta ad Arezzo in un match condizionato dall’espulsione di Mondonico nel primo tempo.

È iniziato con una sconfitta anche il cammino del Legnago Salus, sconfitto in casa dal Pontedera con un rocambolesco 2-3. Per la formazione scaligera ko reso ancor più deludente dal fatto che era riuscita a guadagnare un doppio vantaggio, per poi subire la rimonta dei toscani che hanno piazzato con un gol di Perretta il colpo del ko al 90′.

DIRETTA CAMPOBASSO LEGNAGO SALUS: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Anche il match in Molise si potrà seguire in diretta tv come tutte le partite di Serie C, la diretta di Campobasso Legnago Salus sarà visibile esclusivamente su Sky o tramite NOW, tramite abbonamento sottoscritto alle rispettive piattaforme. Per lo streaming via internet, è possibile utilizzare le app Sky Go o NOW.

CAMPOBASSO LEGNAGO SALUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare uno sguardo alle possibili scelte degli allenatore per quelle che potranno essere le probabili formazioni della diretta Campobasso Legnago Salus. Campobasso schierato con un 4-3-3, Guadagno in porta, difesa a quattro con Pierno, Scorza, Bosisio e Celesia. I tre di centrocampo saranno Prezioso, Haveri e D’Angelo Sonny, mentre nel tridente offensivo partiranno dal 1′ Di Nardo, Faggioli e Forte. Per quanto riguarda il Legnago Salus, squadra schierata con il 3-4-1-2, con Toniolo tra i pali e una difesa a tre con Ampollini, Noce e Zanandrea. Muteba e D’Amore sulle fasce mentre Viero e Casarotti saranno i centrali di centrocampo, in attacco Demirovic trequartista alle spalle del duo Svidercoschi-Rossi.

CAMPOBASSO LEGNAGO SALUS: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno scommettere sulla diretta Campobasso Legnago Salus, quote dei bookmaker che favoriscono i molisani, quota per il segno 1 fissata a 2.10, quota 3.25 per il pareggio mentre per la vittoria esterna la quota si alza fino a 3.10.