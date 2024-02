Diretta/ Albinoleffe Mantova (risultato 0-0) streaming video tv: Burrai, palla alta! (4 febbraio 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE MANTOVA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Albinoleffe e Mantova è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati da mister Possanzini si affacciano in avanti subito al 3′ con un tiro alto di Burrai ed i padroni di casa allenati dal tecnico Lopez replicano al 6′ con un colpo di testa di Zanini parato senza problemi da Festa. Ecco le formazioni ufficiali: ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Gatti, Milesi, Borghini; Munari, Doumbia, Brentan, Zanini, Piccoli; Longo, Zoma. A disposizione: Pratelli, Moleri, Marchetti, Toccafondi, Angeloni, Muzio, Saltarelli, Baroni, Allieri, Arrighini, Ercolani, Agostinelli. All.: Lopez. MANTOVA (4-3-3) – Festa; Maggioni, Redolfi, Cavalli, Celesia; Trimboli; Burrai, Giacomelli; Bragantini, Galuppini, Mensah. A disposizione: Sonzogni, Bani, Debenedetti, Wieser, Fiori, Bombagi, Fedel, Napoli, Panizzi, Argint, Muroni, Monachello, De Maio. All.: Possanzini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

ALBINOLEFFE MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Albinoleffe Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Albinoleffe Mantova e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato prima della diretta di Albinoleffe Mantova: le partite tra le due compagini sembrano essere caratterizzate da un risultato comune: l’1-0, che si è verificato in 4 partite. Inoltre, il fatto che l’AlbinoLeffe realizzi il 23% dei suoi gol nei primi 15 minuti di gioco suggerisce una propensione a iniziare le partite con energia e rapidità, il problema è quando non segnano subito infatti. Dall’altra parte del campo, il Mantova è molto efficiente nei minuti che vanno dal 46esimo al 60esimo, realizzando il 22% dei gol in quella fase di gioco specifica.

Le statistiche sulla prima metà delle partite rivelano che l’AlbinoLeffe è si porta in vantaggio nel 22% dei casi, mentre gli ospiti nel 38%. Ultimo dato interessante se messo a confronto è che il Mantova fa partitre le azioni più pericolose nella zona destra del campo, i padroni di casa dalla parte sinistra, si intralceranno? Speriamo che questa disamina vi sia piaciuta, noi ora lasciamo spazio alle probabili formazioni della diretta di Albinoleffe Mantova, bon divertimento! (agg. Gianmarco Mannara)

ALBINOLEFFE MANTOVA: CAPOLISTA PER L’ALLUNGO!

Albinoleffe Mantova, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. L’AlbinoLeffe si trova attualmente al decimo posto nel Girone A di Serie C, con 30 punti conquistati dopo ventitré giornate. La squadra di mister Giovanni Lopez è riuscita a entrare nella zona playoff, segnando un netto miglioramento rispetto alla stagione precedente, che è stata salvata solo grazie al playout vinto contro il Mantova, poi ripescato e attuale capolista. La squadra bergamasca si presenta a questo match contro la prima in classifica dopo un pareggio per 0-0 contro la Pro Patria. Dopo la sconfitta 3-1 all’andata, i biancoazzurri cercheranno di replicare il successo ottenuto nell’ultimo scontro diretto disputato in casa.

La stagione del Mantova è da elogiare fino a questo momento, con il primo posto in classifica e un vantaggio di 7 punti sul Padova, secondo in classifica, che li posiziona come favoriti per la promozione diretta in Serie B. La squadra dell’ex giocatore Davide Possanzini arriva da due vittorie consecutive contro Giana Erminio e Pro Sesto, avendo vinto otto delle ultime dieci partite di campionato, con un pareggio e una sola sconfitta risalente al 19 novembre. Il Mantova sembra inarrestabile nella sua corsa verso la promozione e cercherà di ottenere una nuova vittoria in questa trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Mantova, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta; Borghini, Milesi, Gatti; Toccafondi, Doumbia, Brenta, Zanini, Piccoli; Longo, Zoma. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Festa; Maggioni, Cavalli, Brignani, Panizzi; Burrai, Muroni, Tromboli; Mensah, Galuppini, Bragantini.

ALBINOLEFFE MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











