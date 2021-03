Diretta/ Legnago Salus Carpi (Serie C) streaming video tv: contro la crisi

DIRETTA LEGNAGO SALUS CARPI: CHI DARÀ UNA SVOLTA?

Legnago Salus Carpi, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnano, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Entrambe le squadre proveranno a sfruttare il turno infrasettimanale per dare un calcio alla crisi in un momento particolarmente delicato. Non si ferma il momento nero dei veronesi che in casa della Feralpisalò sabato scorso sono stati costretti ad incassare la loro sesta sconfitta consecutiva in campionato. L’approccio alla Serie C del Legnago, che mancava in categoria dagli anni Quaranta, era stato più che incoraggiante ma ora la squadra si è fatta risucchiare nelle retrovie al terzultimo posto in classifica, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime 12 partite disputate in campionato.

Non va meglio al Carpi che è reduce da una partita surreale contro la Fermana, che ha prima sbagliato 2 rigori con Neglia ma lo stesso hanno fatto gli emiliani, sprecando una grande chance per tornare alla vittoria. Il Carpi è ora a +5 dalla zona play out, chiamato a guardarsi innanzitutto indietro per evitare di ritrovarsi nel pieno della lotta per non retrocedere.

DIRETTA LEGNAGO SALUS CARPI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Carpi non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS CARPI

Le probabili formazioni della sfida tra Legnago Salus e Carpi presso lo stadio Mario Sandrini. I padroni di casa allenati da Massimo Bagatti scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Pizzagnacco; Ricciardi, Bondioli, Perna, Girgi; Antonelli, Gasperi, Carannante; Morselli; Chakir, Luppi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sandro Pochesci con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Rossini, Gozzi, Venturi, Sabotic; Bayeye, Bellini, Fofana, Lomolino; Maurizi; Biasci, Carletti.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Legnago Salus e Carpi, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.25 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.20 volte la posta scommessa.

