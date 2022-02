DIRETTA/ Legnago Salus Lecco (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA LEGNAGO SALUS LECCO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci, la diretta di Legnago Salus Lecco prende il via tra pochi minuti. I veneti sono in una situazione davvero scomoda: dopo il colpo in casa dell’Albinoleffe, hanno perso tre volte in quattro partite riuscendo solo a pareggiare il derby contro la Virtus Verona. Le vittorie nel girone A di Serie C sono soltanto 5, due di queste in casa dove il passo è peggiore che in trasferta; sono 12 i gol segnati al Mario Sandrini, a fronte di 19 subiti, e l’ultima vittoria casalinga risale al 24 ottobre contro il Trento, due settimane dopo l’unica altra che era maturata contro la Pergolettese.

Il Lecco sembra aver superato un momento complicato che era arrivato tra ottobre e novembre: quattro sconfitte consecutive, sei ko in otto gare senza vittorie che avevano affondato la classifica bluceleste. Dopo aver perso in casa contro il Sudtirol il Lecco ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta maturata sul campo della Feralpisalò; in trasferta ha 10 punti in 11 partite, ma segna pochissimo (8 gol, in casa sono 19). Adesso finalmente ci possiamo mettere comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Sandrini: è davvero tutto pronto e allora lasciamo la parola ai protagonisti in campo, la diretta di Legnago Salus Lecco sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LEGNAGO SALUS LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Lecco non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LEGNAGO SALUS LECCO: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Legnago Salus Lecco, in diretta martedì 1 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie C. Chi sale e chi scende in classifica, con i veronesi padroni di casa che hanno perso l’ultima trasferta in casa della capolista Sudtirol, trasferta sulla carta proibitiva in calendario ma che ha messo comunque in luce problemi che hanno lasciato la squadra al momento al terzultimo posto in classifica.

Il Lecco dall’altra parte è uscito vincitore dal match contro la Triestina compiendo un significativo balzo in classifica, blucelesti a quota 28 punti e ora soli all’ottavo posto in classifica. Nel match d’andata il Lecco si è imposto in maniera abbastanza netta vincendo 4-1 contro il Legnago Salus, che nell’ultimo precedente casalingo contro la formazione lombarda, datato 3 novembre 2013 in Serie D, si è invece imposto con un secco 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS LECCO

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Lecco, match che andrà in scena al Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Michele Serena schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Enzo; Maggioni, Bondioli, Gasparetto, Ricciardi; Antonelli, Giacobbe, Yabre; Lazarevic, Buric, J. Gomez. Risponderà il Lecco allenato da Luciano De Paola con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici; Giudici, Masini, Kraja, Zambataro; Ganz, Petrovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match tra Legnago Salus e Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

