DIRETTA/ Legnago Salus Lumezzane (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C 16 marzo 2024)

Sta per iniziare la diretta di Legnago Salus Lumezzane. Se andiamo ad analizzare i testa a testa tra queste due squadre troveremo solamente tre partite, una vinta da Legnago, una dal Lumezzane e una pareggiata. Il primo confronto è stato in Coppa Italia Serie D: erano i preliminari e Legnago Salus ebbe la meglio 7-6 dopo i calci di rigore.

Il Lumezzane si vendicò l’anno dopo nella Poule scudetto precisamente nel Girone 1 con una vittoria esterna per 3-1. L’ultimo incontro tra queste due compagini invece è quello dell’andata ovvero la tredicesima giornata di Serie C ed è finito 0-0 con un punto a testa. Vedremo quale delle due squadre nel match odierno riuscirà a spostare l’equilibrio dello storico dalla sua parte o se ci sarà il secondo pareggio consecutivo che confermerà l’equilibrio.(aggiornamento di Christian Attanasio)

LEGNAGO SALUS LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Legnago Salus Lumezzane servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowTv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

OSPITI IN SERIE NEGATIVA

Legnago Salus Lumezzane è in diretta dallo stadio Mario Sandrini di Legnago, alle ore 16:15 di sabato 16 marzo 2024: si gioca per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone A 2023-2024. Si affrontano due squadre in piena lotta per un posto nei prossimi play-off: i padroni di casa, infatti, si presentano a questo match forti di tre vittorie nelle ultime cinque partite e si godono un bel sesto posto che premia il lavoro della Legnago Salus in tutti i mesi precedenti. Grande merito va dato all’attaccante Daniele Rocco che quest’anno è riuscito a timbrare il cartellino in 11 occasioni riuscendo a contribuire in maniera significativa ai 39 gol della squadra biancoazzurra, che specie in difesa fa meglio dei rivali odierni.

Gli ospiti del Lumezzane, dal canto loro, stazionano al nono posto in classifica con 42 punti e sono reduci da due sconfitte di fila, prima contro l’Atalanta Under 23 e poi contro la Pro Patria. Per il Lumezzane possiamo vantare la presenza dell’attaccante classe 2001 Spini. Il centravanti ha realizzato ben 5 gol in questo campionato con l’esultanza che manca però ormai dal 10 Febbraio nella vittoria contro il Renate. La sfida di oggi mette in palio tre punti fondamentali per potere rimanere all’interno del treno che porta ai play off. Gli ingredienti per una gara equilibrata ed aperta ad ogni tipo di risultato ci sono tutti nella diretta Legnago Salus Lumezzane: avrà la meglio il morale alto del Legnago o la voglia di rivincita della Lumezzane?

QUOTE E PRONOSTICO

Per quel che concerne la diretta Legnago Salus Lumezzane, le quote Snai hanno cosa dicono sull’esito di questa. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra bianco-azzurra vi farebbe guadagnare 2,60 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 2,75 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,75 volte la somma messa sul piatto.











