Video/ Lumezzane Pro Patria (0-2) gol e highlights: Nicco chiude il derby nel finale (9 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE PRO PATRIA (0-2): LA PARTITA

Colpo esterno della Pro Patria in casa della Lumezzane firmato da Castelli e Nicco. Nella prima frazione la gara stenta a decollare con le due compagini che faticano a pungere. Capelli ci prova in semi-rovesciata ma non trova il pallone. Castelli calcia di prima intenzione da fuori area, sfera di pochissimo fuori. Bertoni calcia da lontano, la sfera termina Pesce per Ilari che fa da sponda a Calì, per un soffio non trova il tocco vincente. Risponde Ferri di esterno, la palla sfiora il palo.

Righetti commette un brutto fallo su Somma, rosso diretto e padroni di casa ridotti in dieci uomini. Da calcio d’angolo arriva il colpo di testa vincente di Castelli che sblocca la gara. Stanzani parte in contropiede e calcia, Rovida respinge la minaccia. Pisano ci prova di testa ma non trova la porta. Scivolata di Ilari e secondo giallo, la Lumezzane chiude in nove. La Pro Patria la chiude definitivamente. Stanzani parte in contropiede e serve Nicco che mette la parola fine.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE PRO PATRIA (0-2): IL TABELLINO

Marcatore: Castelli al 17’st, Nicco al 50’st

Lumezzane (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pisano, Dalmazzi, Righetti; Calì (39′ st Cannavò), Pesce (23′ st Poledri), Ilari; Spini (23′ st Malotti), Capelli (23′ st Galabinov), Iori (7′ st Parodi). A disposizione: Greco, Rizzo, Pogliano, Gerbi, Basso Ricci, Scremin, Regazzetti, Tortelli. Allenatore: Franzini.

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma (32′ st

Vaghi), Ferri (23′ st Fietta), Bertoni, Renault C. (23′ st Piran); Stanzani, Pitou (39′ st Nicco); Castelli (39′ st Parker). A disposizione: Mangano, Bashi, Marano, Citterio, Ghioldi, Curatolo. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Pitou (PPA), Ilari (LUM), Castelli (PPA), Pisano (LUM), Ferri (PPA), Poledri (LUM)

Espulso: 3′ st Righetti (LUM), 46′ st Ilari (LUM

Arbitro: Gangi di Enna

