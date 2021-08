Diretta/ Legnago Salus Mantova streaming video tv: sorpresa cercasi (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS MANTOVA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Legnago Salus Mantova, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 2o.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Due squadre che si candidano al ruolo di sorpresa in questa stagione, i veronesi dopo la salvezza nella scorsa stagione possono comunque ritenersi soddisfatti, ma l’obiettivo è ora consolidarsi tra i professionisti. L’inizio in Coppa Italia però non è stato di certo incoraggiante, uno 0-3 contro la Lucchese molto pesante non solo perché maturato in casa, ma anche perché i toscani sono stati ripescati in Serie C e sono ancora un cantiere aperto nella costruzione della squadra.

Il Mantova invece ha superato brillantemente il primo ostacolo in Coppa Italia di Serie C, passando con un tris sul campo del Pontedera. La squadra passata sotto la guida in panchina di Maurizio Lauro sembra voler approcciare in maniera aggressiva alla nuova stagione, con i virgiliani che già l’anno scorso hanno galleggiato al confine della zona play off, alla fine centrando l’obiettivo della post season ma uscendo alla prima sfida contro il Cesena. Finire nella parte sinistra della classifica è comunque un obiettivo che i lombardi tengono bene a mente anche per questa nuova stagione.

DIRETTA LEGNAGO SALUS MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Mantova non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS MANTOVA

Le probabili formazioni di Legnago Salus Mantova, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Giovanni Colella schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Corvi; Ricciardi, Bondioli, Yabre, Rossi; Giacobbe, Salvi, Calamai; Sgarbi, Contini; Buric. Risponderà il Mantova allenato da Maurizio Lauro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tosi; Esposito, Checchi, Pilati, Agbugui; Zibert, Messori, Gerbaudo; Guccione, Rosso, Zappa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Sandrini di Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA