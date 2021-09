DIRETTA/ Legnago Salus Padova (risultato 0-0) streaming video e tv: si comincia!

DIRETTA LEGNAGO SALUS PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Legnago Salus Padova ci proporrà fra pochissimo un derby veneto nel girone A di Serie C, ma certamente non si può dire che si tratti di una partita di grande tradizione, perché i precedenti ufficiali sono appena quattro, dei quali i primi due in Serie D nel campionato 2014-2015. In quella circostanza ci fu una doppia vittoria del Padova, che si impose per 2-1 sia nella partita d’andata in casa propria sia nel match di ritorno, naturalmente disputato a Legnago.

Nello scorso campionato di Serie C 2020-2021 ecco invece i primi due confronti nel calcio professionistico, con un pareggio per 1-1 all’andata a Padova e un successo esterno dei patavini al ritorno per 0-2 a Legnago. Riepilogando, zero vittorie per la Legnago Salus, che ha ottenuto un solo pareggio a fronte di tre successi del Padova, dei quali due su due in trasferta. La storia sembra parlare chiaro, chissà se oggi a Legnago tutto sarà confermato o se assisteremo a delle novità… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Padova non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PRESENTAZIONE PARTITA

Legnago Salus Padova, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Biancoscudati già lanciati in testa alla classifica dopo le vittorie contro Renate e Pergolettese nelle prime due giornate di campionato. Dopo la delusione della mancata promozione dello scorso anno il Padova sembra più che mai determinato a far valere il suo tasso tecnico anche in questa stagione, in un girone in cui i veneti sono sicuramente tra le formazioni favorite.

Dopo la salvezza dello scorso anno, il Legnago punto al consolidamento in categoria ma per riuscirci i veronesi dovranno trovare la giusta continuità. Dopo il pari interno contro il Mantova è arrivata una pesante sconfitta contro il Lecco, 4 gol incassati che hanno ricordato al Legnago di dover ancora crescere per viaggiare verso lidi tranquilli di classifica. Negli ultimi due precedenti, nella scorsa stagione il 14 febbraio e il 19 aprile 2015 in Serie D, il Padova ha sempre vinto sul campo del Legnago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Sandrini di Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.

