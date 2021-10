Diretta/ Legnago Salus Pergolettese streaming video tv: sfida delicata (Serie C)

Legnago Salus Pergolettese, in diretta domenica 10 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida delicata tra due squadre al momento appaiate a quota 5 punti al quartultimo posto in classifica nel girone A. I veronesi sono riusciti a trovare la loro prima vittoria stagionale sul campo della Giana Erminio proprio domenica scorsa, nell’ultima sfida di campionato disputata.

Un successo che ha permesso al Legnago Salus di agganciare in classifica proprio la Pergolettese, che ha pareggiato in casa 2-2 contro il Piacenza ma restando ferma all’unica vittoria finora ottenuta in casa contro la Pro Sesto. Cremaschi che come il Legnago puntano alla salvezza come principale obiettivo stagionale, ma l’impressione è che al momento i veronesi stiano attraversando un momento di forma più brillante dopo un avvio incerto che aveva inchiodato i biancazzurri al fondo della classifica.

DIRETTA LEGNAGO SALUS PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS PERGOLETTESE

Le probabili formazioni di Legnago Salus Pergolettese, match che andrà in scena al Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Giovanni Colella schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Corvi; Ambrosini, Bondioli, Milani, Ricciardi; Salvi, Yabrè, Laurenti; Giacobbe; Contini, Gomez. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti; Piccardo, Alari, Ferrara, Villa; Palermo, Arini, Varas; Bariti, Fonseca, Vitalucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Sandrini di Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

