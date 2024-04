DIRETTA/ Legnago Salus Pro Sesto video streaming tv: ecco i numeri dei 7 precedenti (Serie C, 6 aprile 2024)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PRO SESTO: TESTA A TESTA

La diretta Legnago Salus Pro Sesto ha visto le squadre affrontarsi 7 volte nella loro storia con la Pro capace di vincere una sola volta ovvero la prima, nel 2013, col punteggio di 2-0. Da lì in poi il Legnago Salus ha sempre e solo portato a casa almeno un punto con tre pareggi e tre vittorie. Due di queste sono arrivate nelle ultime due sfide.

Infatti, all’andata di questa stagione finì 1-0 con gol di Rocco mentre al ritorno dell’annata calcistica 2021/2022 terminò 2-1 con reti di Contini e Sgarbi al 91’esimo in risposta all’1-1 momentaneo di Pecorini di sessanta secondi prima. Piccola curiosità: in sette precedenti non c’è mai stata una vittoria in casa bensì solo tre successi in trasferta. La gara con più gol invece è quella del 2019 in Serie D col risultato di 3-2 sempre per il Legnago. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Legnago Salus Pro Sesto sarà visibile in due modi diversi: quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, tramite le sopracitate modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

COSA ASPETTARCI?

Immergiamoci nel campo verde della diretta di Legnago Salus Pro Sesto, gara valevole per la 35esima giornata di Serie C con l’ora X fissata per oggi 6 aprile 2024 alle ore 18,30. I padroni di casa arrivano a questa partita dopo due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro la Pro Patria per 1-1.

Nonostante questi risultati, si trovano comunque al quinto posto in classifica, dimostrando una buona solidità e costanza di rendimento. Dall’altra parte, il Pro Sesto si trova in una situazione più difficile, essendo penultimo in classifica. La squadra viene da un pareggio per 1-1 contro l’Albinoleffe e cerca disperatamente punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

LEGNAGO SALUS PRO SESTO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Legnago Salus Pro Sesto alle probabili formazioni del match: per i padroni di casa, ci si aspetta che Giani sia uno degli uomini chiave in attacco. Sebbene sia a secco da un po’, l’attaccante ha dimostrato di saper accendersi contro squadre più modeste e potrebbe essere determinante nel cercare di segnare.

La squadra farà affidamento sulle sue capacità offensive per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Dall’altra parte, per il Pro Sesto, Toci sta trovando continuità di reti e si prevede che continui a essere un cliente scomodo per la difesa casalinga.

LEGNAGO SALUS PRO SESTO, LE QUOTE

Chi vuole conoscere nel dettaglio le quote della diretta di Legnago Salus Pro Sesto può servirsi del bookmaker di Sisal: il segno 1 è fissato a 2 fisso mentre il segno X ha una quota pari a 2,4. La vittoria opsite invece è fissata a 2,8.











