Diretta Legnago Salus Pro Vercelli/ Streaming video tv: ospiti in forma (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI: PIEMONTESI FAVORITI

Legnago Salus Pro Vercelli, in diretta domenica 20 marzo alle ore 14:30 dallo stadio Mario Sandrini di Legnago, è valida per la trentatreesima giornata del girone A di Serie C. I biancoblù sono reduci dalla sconfitta subita sul campo del Seregno, gara terminata con il punteggio di 2-1. A causa di questo risultato, la compagine allenata da Michele Serena è stata scavalcata in classifica dalla Giana Erminio, scivolando in ultima posizione con 27 punti.

La Pro Vercelli arriva alla gara del Sandrini, dopo il successo casalingo conseguito contro l’AlbinoLeffe, in cui i piemontesi si sono imposti di misura, con il punteggio di 1-0. La squadra allenata da Franco Lerda sta vivendo un buon periodo di forma, infatti nelle ultime cinque giornate di campionato ha collezionato tre vittorie e due pareggi. I leoni occupano la sesta posizione in classifica con 48 punti, in piena zona playoff. Nella gara di andata, disputata lo scorso novembre, il Legnago è riuscito a strappare una vittoria di misura, battendo la Pro Vercelli 0-1.

DIRETTA LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Legnago Salus Pro Vercelli di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per disputare la gara Legnago Salus Pro Vercelli di Serie C. Michele Serena, tecnico dei padroni di casa, dovrebbe schierare il suo Legnago con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare:Corvi; Maggioni, Gasparetto, Bondioli, Ricciardi; Lollo, Yabre, Paulinho; Giacobbe; Contini, Buric.

Franco Lerda, allenatore della Pro Vercelli, dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1. Ecco i probabili undici titolari che scenderanno in campo contro il Legnago: Rizzo M., Minelli, Auriletto, Macchioni; Clemente, Vitale, Emmanuello, Bruzzaniti; Panico, Gatto; Comi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Legnago Salus Pro Vercelli di Serie C proposte dall’agenzia Snai. Non sembrano favoriti i padroni di casa, la vittoria del Legnago Salus, associata al segno 1 è quotata 3.45. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.30. Sembra più probabile un successo della Pro Vercelli, che abbinato al segno 2 ha una quota di 2.05.











