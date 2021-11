Diretta/ Legnago Salus Triestina streaming video tv: esame per due (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRIESTINA: PARTITA EQUILIBRATA!

Legnago Salus Triestina, in diretta lunedì 22 novembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Esame importante per le due formazioni alla rincorsa dei rispettivi obiettivi. Il Legnago Salus dopo tre sconfitte consecutive ha fatto registrare un acuto importante andando a vincere sul campo della Pro Vercelli: veneti ancora quartultimi ma sicuramente più in fiducia dopo quello che era stato un periodo nero.

Diretta/ Pro Vercelli Legnago Salus (risultato finale 0-1): colpaccio veneto!

La Triestina viene da tre risultati utili consecutivi, due pareggi ed una vittoria, col successo esterno alla Pergolettese seguito da un pari tra le mura amiche dello stadio Nereo Rocco contro il Trento. Alabardati appaiati al settimo posto alla Pro Vercelli, vincere rappresenterebbe un salto importante alla ricerca di quella continuità che la Triestina ha rincorso ma non è riuscita ad afferrare per proiettarsi verso l’alta classifica in questa prima fase del campionato.

Diretta/ Triestina Trento (risultato finale 1-1) Litteri risponde a Belcastro

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Triestina è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS TRIESTINA

Le probabili formazioni di Legnago Salus Triestina, match che andrà in scena al Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Corvi; Ricciardi, Bondioli, Ambrosini; Salvi, Yabre, Antonelli, Milani; Sgarbi; Contini, Burić. Risponderà la Triestina allenato da Christian Bucchi con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Galazzi, Giorico, Crimi, Iotti; Trotta, Gomez.

DIRETTA/ Legnago Salus Sudtirol (risultato finale 1-2): Malomo è decisivo!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Sandrini di Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA