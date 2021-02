Diretta/ Leicester Liverpool (Premier League) streaming video e tv: sfida Champions

DIRETTA LEICESTER LIVERPOOL: CHE SFIDA!

Leicester Liverpool, in diretta sabato 13 febbraio 2021 alle ore 13.30 presso il King Power Stadium di Leicester sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno della Premier League inglese. Match importante tra due squadre che sono divise da 3 soli punti in classifica, 43 per le Foxies e 40 per i Reds, con Chelsea e West Ham che premono a quota 39. Il che significa che, oltre a sperare di rincorrere le due squadre di Manchester in testa alla classifica, Leicester e Liverpool vivranno questa sfida anche come una sorta di spareggio Champions.

La squadra di Rodgers ha visto nella scorsa stagione sfumare l’obiettivo di un soffio e ora proverà a rilanciarsi con un rendimento che fin qui è stato costante, con l’ultimo pareggio in casa del Wolverhampton che ha dimostrato come Vardy e soci sappiano compiere passi avanti anche nelle giornate non brillanti. Il Liverpool ha subito un poker in casa contro la capolista Manchester City che ha segnato la terza sconfitta consecutiva ad Anfield: impensabile nello stadio che negli ultimi due anni è stata la roccaforte della squadra di Klopp, ma infortuni e varie difficoltà stanno impedendo ai Reds di esprimersi ai livelli stellari delle ultime due stagioni.

DIRETTA LEICESTER LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Liverpool sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER LIVERPOOL

Le probabili formazioni della sfida tra Leicester e Liverpool al King Power Stadium. I padroni di casa allenati da Brendan Rodgers scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Schmeichel; Pereira, Soyuncu, Evans, Funchs; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago, Henderson; Salah, Firmino, Mané.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Leicester Liverpool: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.10 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.40 volte l’importo scommesso.



