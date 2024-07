Una presentazione decisamente scoppiettante quella della nuova maglia dell’Aston Villa visto che, ad indossare per la prima volta la divisa del club di Birmingham vi erano niente di meno che Ozzy Osbourne e Geezer Butler, star dei Black Sabbath. Nel filmato di pubblicizzazione della nuova maglia, che dura circa un minuto, si sente in sottofondo la mitica Paranoid dello stesso gruppo britannico, formatosi proprio nella città che dà i natali all’Aston Villa.

Nel video vi sono poi una serie di stelle dei Villans, a cominciare dal tecnico Unai Emery, arrivando fino ai calciatori Ollie Watkins, Emiliano Martinez e John McGinn, ma è la presenza di Ozzy Osbourne e Butler a catalizzare senza dubbio di più l’attenzione. Il filmato è già divenuto virale nelle ultime ore e nello stesso si vede Ozzy che chiama Butler dicendogli che il loro gruppo deve suonare al Villa Park, lo stadio dell’Aston Villa.

ASTON VILLA, NUOVE MAGLIE PRESENTATE DA OZZY OSBOURNE E BUTLER: UN VIDEOCLIP SPECIALE

Nella clip si vede poi Osbourne definirsi “il più grande frontman mai uscito da Birmingham”, mentre indossa appunto con orgoglio la nuova divisa. Sia Ozzy quanto Geezer sono cresciuti proprio vicino al Villa Park e sono tifosi dei Villans da sempre di conseguenza il club della Premier League ha deciso di dare vita a questa collaborazione decisamente scoppiettante e rock and roll.

La nuova maglia casalinga dell’Aston Villa porta la firma dei tedeschi di Adidas ed ha come colori principali i tradizionali bordeux e blu, da sempre accostati al club inglese. Inoltre, per celebrare il 150esimo anniversario del club, uno dei più antichi della storia, è presente anche uno speciale simbolo dove si legge AV150, le iniziali della squadra più appunto gli anni di età.

ASTON VILLA, NUOVE MAGLIE PRESENTATE DA OZZY OSBOURNE E BUTLER: LE PAROLE DI CHRIS HECK

“Siamo immensamente orgogliosi di presentare la nostra nuova divisa da gioco, che segna non solo l’inizio di una partnership storica con uno dei marchi sportivi più riconoscibili al mondo, ma anche di un anno storico per la nostra squadra di calcio”, ha commentato Chris Heck, il presidente delle operazioni business della squadre. “Le nuove maglie – ha aggiunto e concluso – sono dotate delle più recenti tecnologie Adidas e sono state sviluppate in stretta collaborazione con le squadre maschili e femminili dell’Aston Villa”.

Piccola curiosità su Geezer, che nella sua carriera non aveva mai suonato al Villa Park, ma il cui sogno è stato esaudito lo scorso mese quando è stato invitato dai Foo Fighters per suonare una loro versione di Paranoid. In merito a Ozzy Osbourne, invece, la moglie Sharon ha fatto sapere a inizio anno che il marito avrebbe tenuto due concerti d’addio nella sua città natala proprio al Villa Park: “Non farà più un tour, ma stiamo progettando di fare altri due spettacoli per dire addio. Ozzy mi ha detto ‘Non ho mai detto addio ai miei fan e voglio dire addio'”.