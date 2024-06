Matija Sarkic, come è morto portiere 26enne del Millwall/ “Malore improvviso”, 10 giorni fa l’ultima partita

Un altro lutto ha colpito nelle ultime ore il mondo del calcio: è morto Matija Sarkic, portiere di 26 anni che solo 10 giorni fa aveva disputato la partita amichevole contro il Belgio. Dopo la notizia del decesso di Kevin Campbell, ex calciatore dell’Arsenal e dell’Everton, arriva quella della morte del calciatore montenegrino. Al momento non si sa come è morto, ma pare che l’estremo difensore del Milwall e del Montenegro sia stato stroncato da un malore.

La drammatica notizia ha devastato il club inglese, che ha annunciato il decesso sui social, cogliendo l’occasione per porgere le condoglianze alla famiglia e agli amici di Matija Sarkic, precisando di non voler rilasciare altri commenti e chiedendo di rispettare la privacy della famiglia. Non c’erano avvisaglie riguardo problemi di salute, peraltro lo scorso 5 giugno era sceso in campo nel match perso 1 a 0, l’ultimo disputato dal portiere.

QUALI MAGLIE HA VESTITO IL PORTIERE NELLA SUA CARRIERA

Matija Sarkic, nato a Grimsby, in Inghilterra, aveva disputato 32 partite nell’ultima stagione con il Milwall in Championship, club in cui si era trasferito l’estate scorsa dopo l’esperienza nel Wolverhampton. Ma il portiere aveva mosso i suoi primi passi in Belgio, in particolare nelle giovanili dell’Anderlecht, poi il trasferimento all’Aston Villa, in Inghilterra. Qui ha vestito anche le maglie di Birmingham, Stoke City, Wigan e Wolverhampton, quindi la firma per il Milwall.

Nel corso della sua carriera, Matija Sarkic ha collezionato 63 partite nella seconda serie inglese, di cui 32 solo nell’ultima stagione. Per quanto riguarda invece la sua esperienza nella Nazionale maggiore del Montenegro, il portiere vantava 9 presenze tra amichevoli e partite di qualificazioni ai Mondiali, dopo aver seguito la trafila delle giovanili.

