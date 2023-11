Video/ Arsenal Lens (6-0) gol e highlights: Gunners straripanti (Champions, 29 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARSENAL LENS, LA SINTESI

Video di Arsenal Lens ricco di emozioni. Tutto facile per i Gunners, che macinano record segnando 5 gol nel solo primo tempo prendendosi una bella rivincita sul Lens dopo la sconfitta nella gara d’andata. I francesi approcciano la partita in maniera distratta dal punto di vista difensivo e i Gunners non si fanno sfuggire l’occasione per mettere subito la sfida in discesa. Apre le danze Havertz al 13′. Gabriel Jesus sfrutta un errore difensivo e raddoppia al 21′. Passano due giri di lancette e Saka cala il tris in maniera fortuita con il pallone che gli carambola addosso dopo la respinta di Samba. Martinelli e Odegaard ritoccano il risultato sul 5-0 prima che Dias Soares mandi le squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

Diretta/ Arsenal Lens (risultato finale 6-0): i Gunners giocano a tennis! (oggi 29 novembre 2023)

È la prima volta nella storia della Champions League che una squadra inglese va a riposo con un vantaggio così ampio. Nella ripresa l’Arsenal conduce la gara senza affondare troppo finché Jorginho si sblocca dal dischetto spiazzando Samba per il definitivo 6-0 nei minuti finali. Arsenal che vola agli ottavi di Champions a distanza di 8 anni.

Video/ PSV Lens (1-0) gol e highlights: de Jong regala il successo ai padroni di casa (8 novembre 2023)

ARSENAL LENS, IL TABELLINO

ARSENAL: Raya D., Tomiyasu T. (dal 1′ st White B.), Saliba W., Gabriel, Zinchenko O. (dal 1′ st Kiwior J.), Odegaard M., Rice D. (dal 30′ st Jorginho), Havertz K., Saka B. (dal 21′ st Nelson R.), Gabriel Jesus (dal 37′ st Nketiah E.), Martinelli G. A disposizione: Hein K., Ramsdale A., Cedric, Elneny M., Lewis-Skelly M., Nwaneri E., Trossard L. Allenatore: Arteta

LENS: Samba B., Gradit J. (dal 17′ st Khusanov A.), Danso K., Medina F. (dal 1′ st Machado D.), Frankowski P., Mendy N. (dal 31′ st Costa D.), Abdul Samed S. (dal 1′ st El Aynaoui N.), Haidara M., Sotoca F. (dal 1′ st Thomasson A.), Wahi E., Fulgini A. A disposizione: Leca J., Pandor Y., Aguilar R., Diouf A., Maouassa F., Said W. Allenatore: Haise

DIRETTA/ Psv Lens (risultato finale 1-0): decide il gol di de Jong nel primo tempo (8 novembre 2023)

RETI: al 13′ pt Havertz K. (Arsenal) , al 21′ pt Gabriel Jesus (Arsenal) , al 23′ pt Saka B. (Arsenal) , al 27′ pt Martinelli G. (Arsenal) , al 45’+1 pt Odegaard M. (Arsenal) , al 41′ st Jorginho (Arsenal) .

AMMONIZIONI: 41′ pt Mendy N. (Lens), al 18′ st Khusanov A. (Lens), al 19′ st Haidara M. (Lens).

GUARDA VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ARSENAL LENS













© RIPRODUZIONE RISERVATA