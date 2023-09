DIRETTA LETTONIA ITALIA UNDER 21/ Streaming video tv: sarà una partita inedita (8 settembre 2023)

DIRETTA LETTONIA ITALIA UNDER 21, I TESTA A TESTA

La diretta di Lettonia Italia Under 21 rappresenta un inedito nella storia di questa partita: il cammino delle qualificazioni agli Europei si apre dunque per gli azzurrini contro un avversario mai incrociato nella nostra storia, che sarà un interessante banco di prova. Possiamo notare che, secondo i dati forniti da Transfermarkt, il giocatore più prezioso nella nostra rosa è a oggi Fabio Miretti, che ha già raccolto una più che buona esperienza nella Juventus e che secondo il sito specializzato ha un valore di 15 milioni di euro. Per ora se lo gode Massimiliano Allegri, che sta cercando di farlo maturare anche come trequartista, in una posizione più avanzata.

Per quanto riguarda la Lettonia U21 abbiamo invece, a 250 mila euro e dunque parametro ben diverso,Valerijs Lizunovs: sit ratta di una prima punta che al momento gioca ancora in patria, è di proprietà del Rigas ma, essendo in prestito al Daugavpils, non ha incrociato la Fiorentina nel girone dell’ultima Conference League. A gennaio 2024 Lizunovs farà ritorno alla base e poi si vedrà come procederà la sua carriera; per il momento in 25 partite stagionali di Virsliga, il campionato lettone, ha segnato 8 gol con due assist, ma chiaramente punta a salire ancor più di livello. (agg. di Claudio Franceschini)

LETTONIA ITALIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lettonia Italia Under 21 sarà visibile in streaming video su RaiPlay, piattaforma completamente gratuita che necessita solamente di un semplice iscrizione per poter fruire del servizio offerto dalla Rai.

La diretta tv Lettonia Italia Under 21 sarà dunque visibile su Rai2, il secondo canale del digitale terreste. Tutte le partite della qualificazioni saranno in chiaro e si alterneranno verosimilmente tra Rai 2 e Rai Sport, in base alle esigenze.

OBIETTIVO EUROPEO

La diretta Lettonia Italia Under 21, in programma venerdì 8 settembre alle ore 16:00. racconta della prima gara di qualificazione per gli Azzurrini nonché il debutto di Carmine Nunziata da commissario tecnico. Il brutto Europeo di quest’anno, terminato con una vittoria, due sconfitte e dunque l’eliminazione ai gironi è costato il posto a Paolo Nicolato.

Ora comincia un nuovo corso per l’Under 21 che inizierà il proprio percorso di qualificazione alla rassegna europea di Slovacchia 2025 contro la Lettonia, assente nell’ultima edizione. I lettoni però hanno cominciato nei migliore dei modi la strada che porta in terra slovacca avendo vinto la prima gara del girone per 2-0 contro San Marino. Un gol per tempo, il primo di Sits della Spal e il secondo di Melnis. Le altre squadre del Gruppo A oltre a Lettonia e San Marino sono Irlanda, Norvegia e Turchia, avversaria dell’Italia di martedì 12.

DIRETTA LETTONIA ITALIA UNDER 21, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lettonia Italia Under 21 vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-4-2. In porta Vilkovs, quartetto arretrato composto da Novikovs, Vientiess, Sliede e Maslovs. Come esterni agiranno Kauselis a destra e Rascevskis a destra con il duo Anmanis-Vapne a centrocampo. In avanti l’autore dell’1-0 col San Marino vale a dire Sits e Puzirevskis.

L’Italia invece dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2. Tra i pali spazio a Desplanches, in difesa Kayode, Cittadini, Coppola e Ruggeri a chiuder il reparto. Le mezzali saranno il romanista Bove e lo juventino Miretti mentre in regia ci sarà Casadei, quest’anno in prestito al Leicester dove ha già segnato al debutto. Attacco fisico e tecnico con Colombo che farà coppia con Esposito.











