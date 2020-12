Diretta/ Leverkusen Slavia Praga (Europa League) streaming tv: tedeschi per chiudere

DIRETTA LEVERKUSEN SLAVIA PRAGA: I TEDESCHI DEVONO VINCERE!

Leverkusen Slavia Praga, in diretta dalla BayArena di Leverkusen, in programma giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21. Tedeschi per chiudere in testa e coronare un cammino europeo che ha fatto segnare finora come passo falso solo la sconfitta di Praga. Lo Slavia infatti si è preso la qualificazione assieme al Bayer e a quota 12 punti è appaiato in testa al girone ai tedeschi. Vuol dire che i ceki, in virtù del successo dell’andata, sarebbero primi anche con un pareggio. Ottimo momento per lo Slavia che in patria è partito in fuga in testa alla classifica dopo il roboante derby vinto 0-3 in casa degli eterni rivali dello Sparta. Il Leverkusen deve dunque solo vincere per chiudere in testa il girone, evitando risultati come il 2-1 o il 3-2, visto lo 0-1 dell’andata. In Bundesliga le Aspirine hanno battuto 0-3 lo Schalke in trasferta e sono ora secondi da soli, a una sola lunghezza dalla capolista Bayern Monaco.

DIRETTA LEVERKUSEN SLAVIA PRAGA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Leverkusen Slavia Praga sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN SLAVIA PRAGA

Le probabili formazioni di Leverkusen Slavia Praga, sfida che andrà in scena presso la BayArena di Leverkusen. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Peter Bosz con un 4-4-2: Hradecky; Bender, Dragovic, Tah, Wendell; Bellarabi, Baumgartlinger, Demirbay, Diaby; Schick, Amiri. Gli ospiti guidati in panchina da Jindřich Trpišovský schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-5-1 come modulo di partenza: Kolar; Masopust, Kudela, Zima, Dorley; Sima, Sevcik, Holes, Stanciu, Olayinka; Kuchta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Leverkusen e Slavia Praga queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.65, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA