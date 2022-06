DIRETTA/ Lichtenstein Moldavia video streaming tv: storia breve ma curiosa

DIRETTA LICHTENSTEIN MOLDAVIA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Lichtenstein Moldavia, una partita valida per la Lega D di Nations League che una tradizione decisamente scarsa. Queste due nazionali si sono affrontate soltanto due volte: eravamo nel corso delle qualificazioni agli Europei 2016, ovviamente nessuna delle due aveva timbrato la fase finale ma comunque il Lichtenstein aveva fatto meglio in questa sfida diretta. Nel giugno 2015 il Rheinpark Stadion, dove si gioca questa sera, aveva ospitato un pareggio per 1-1: il gol della nazionale padrona di casa era arrivato al 20’ minuto grazie a Sandro Wieser, ma nel finale di primo tempo la Moldavia era riuscita a pareggiare grazie a Gheorghe Boghiu e il risultato non era più cambiato.

Il match di andata invece lo aveva vinto il Lichtenstein, naturalmente in trasferta: nel novembre precedente, allo Stadionul Zimbru davanti a quasi 7000 spettatori, una punizione diretta calciata da Franz Burgmeier aveva battuto il portiere avversario Ilie Cebanu, regalando una bella vittoria alla nazionale ospite. Vedremo come andrà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LICHTENSTEIN MOLDAVIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Lichtenstein Moldavia non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento per Slovenia Svezia che non godrà nemmeno di una diretta streaming video Lichtenstein Moldavia. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) ed eventualmente gli account collegati sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e magari anche quelle delle rispettive federazioni che spesso le offrono anche in lingua inglese.

PARTITA EQUILIBRATA

Lichtenstein Moldavia, che sarà diretta dall’arbitro georgiano Giorgi Kruashvili, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 3 giugno presso il Rheinpark Stadion di Vaduz: è la prima giornata nella Lega D di Nations League 2022-2023, e una partita sulla carta molto importante per entrambe le squadre che, vista la composizione del girone, possono sicuramente ambire a prendersi anche la promozione in Lega C.

Quella da cui arriva la Moldavia, che lo scorso marzo ha perso ai rigori il playout contro il Kazakhstan; questo ci può anche dire del livello della ex repubblica sovietica, che ora vuole fare un ulteriore salto di qualità come del resto anche la nazionale padrona di casa, che negli ultimi tempi ha colto anche qualche risultato di prestigio. Aspettando di scoprire come andranno le cose nella diretta di Lichtenstein Moldavia, proviamo adesso a fare un rapido excursus sulle scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LICHTENSTEIN MOLDAVIA

Le scelte di Martin Stocklasa per la diretta Lichtenstein Moldavia verteranno sul 3-4-2-1: in porta c’è Benjamin Buchel che sarà protetto da una linea composta da Hofer, Grunenfelder e Malin, con due esterni che saranno Wolfinger a destra e Meier sull’altro versante. In mezzo al campo Netzer e Kollmann sfidano la concorrenza di Sele e Luchinger; poi Frommelt e Hasler schierati a supporto della punta centrale che senza discussioni dovrebbe essere Salanovic.

Serghei Clescenco risponde con un modulo speculare: Posmac, Armas e Bolohan formano la linea difensiva a protezione del portiere Railean, ovviamente Ionita dovrebbe guidare la manovra della Moldavia con il supporto di Rata e l’aiuto che arriverà dalle corsie esterne, dove agiranno Revenco e Reabciuk. Caimacov e Platica dovrebbero essere i due giocatori schierati sulla trequarti; davanti a loro ci sarà Nicolaescu.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere il pronostico stabilito dall'agenzia Snai sulla diretta Lichtenstein Moldavia, partita valida per la prima giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X a regolare l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte la vostra giocata, infine il segno 2 (sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti) con questo bookmaker ha un valore equivalente a 1,67 volte l'importo che avrete scelto di investire.











