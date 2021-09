DIRETTA/ Liechtenstein Germania video streaming tv: dominio tedesco nei 4 precedenti

DIRETTA LIECHTENSTEIN GERMANIA: I TESTA A TESTA

In attesa di dare il via alla diretta di Liechtenstein Germania, bella sfida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, pure ci pare doveroso spendere due parole anche sullo storico che unisce le due selezioni. I dati in nostro possesso pure non sono proprio tanti: dal 1996 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in appena 4 occasioni, occorse tra amichevoli e tornei di qualificazione. Il bilancio che ne ricaviamo ci racconta poi di ben 4 vittorie dei tedeschi, che dunque hanno sempre vinto con risultati imponenti. È stato così anche nell’ultimo confronto, occorso nella stagione 2008-09 per la fase a gironi delle qualificazioni ai mondiali: allora nel turno di andata fu successo dei tedeschi per 6-0 e al ritorno con il risultato di 4-0. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LIECHTENSTEIN GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Liechtenstein Germania non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

LIECHTENSTEIN GERMANIA: SFIDA SENZA STORIA…

Liechtenstein Germania, in diretta giovedì 2 settembre 2021 alle ore 20.45 presso il Kybunpark di San Gallo, sarà un match valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Liechtenstein ospite in Svizzera per il big match del girone per i valligiani, contro una Germania chiamata a ripartire con il nuovo CT Hansi Flick, che ha lasciato il Bayern Monaco per passare alla guida della Nationalmannschaft. Tedeschi reduci dall’eliminazione agli ottavi di finale a Euro 2020 per mano della Germania: tedeschi che seguiranno comunque le linee già tracciate nelle ultime partite con Joachim Low in panchina, puntando anche su volti nuovi come il gioiello del Chelsea, Kai Havertz.

Il Liechtenstein è la squadra materasso del raggruppamento rappresentando un Paese di ridottissime dimensioni, anche se capace di togliersi comunque qualche soddisfazione nel corso della storia delle qualificazioni Mondiali ed Europee. Sono arrivate finora nel girone J di qualificazione a Qatar 2020 tre sconfitte su tre per il Liechtenstein, la Germania da grandi favorite ha già subito una inaspettata sconfitta in casa contro la Macedonia del Nord, così al momento in testa al raggruppamento a sorpresa c’è l’Armenia.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN GERMANIA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Liechtenstein Germania, match che andrà in scena allo stadio Kybunpark di San Gallo. Per il Liechtenstein, Martin Stocklasa schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Büchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Göppel; Buchel; Yildiz, Polverino, Hasler, Salanović; Gubser. Risponderà la Germania allenata da Hansi Flick con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Sanè, Gnabry.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta di Liechtenstein Germania al Kybunpark di San Gallo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Liechtenstein con il segno 1 viene proposta a una quota di 51.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 26.00, mentre l’eventuale successo della Germania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.01.



