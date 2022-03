Diretta/ Lille Chelsea streaming video tv: Blues sotto pressione (Champions)

DIRETTA LILLE CHELSEA: INGLESI FRASTORNATI?

Lille Chelsea, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Blues sotto pressione per le note vicende che stanno portando il proprietario russo del club, Roman Abramovich, a una frettolosa vendita del club. Il tecnico Tuchel ha chiesto ai suoi di serrare i ranghi e ora il Chelsea cercherà i quarti di Champions dopo la vittoria in Premier League con il Newcastle.

I londinesi partono dal successo per 2-0 all’andata a Stamford Bridge che sembra rappresentare una buona garanzia, con gol firmati da Havertz e Pulisic. Il Lille però proverà a giocarsi le sue carte con coraggio, nella Ligue 1 francese i campioni di Francia in carica sono reduci da un pari contro in Saint Etienne e al momento stazionano al sesto posto in classifica, lontani però 7 lunghezze dal terzo posto e dalla zona Champions per la prossima stagione.

DIRETTA LILLE CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la diretta di Lille Chelsea in tv? La gara verrà trasmessa da varie piattaforme. Sarà infatti possibile seguirla su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport (canale 253). Il match sarà inoltre trasmesso da Mediaset Infinity+. Sarà dunque possibile vedere in streaming video la sfida di Champions League tramite l’applicazione Sky Go, servizio per dispositivi mobili di Sky, o anche su Mediaset Infinity, fruibile anche da smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE CHELSEA

Le probabili formazioni della diretta Lille Chelsea, match che andrà in scena allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq. Per il Lille, Jocelyn Gourvennec schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leo Jardim; Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, B. André, Xeka, Bamba; J. David, Ylmaz. Risponderà il Chelsea allenato da Thomas Tuchel con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, M. Alonso; Ziyech, Havertz, Mount.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lille Chelsea, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lille con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Chelsea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



