DIRETTA/ Lille Siviglia video streaming tv: arbitra l’inglese Michael Oliver

DIRETTA LILLE SIVIGLIA: L’ARBITRO

La partita Lille Siviglia sarà diretta, stasera in terra di Francia per la terza giornata del girone H di Champions League, dall’arbitro inglese Michael Oliver, che sarà alla guida di una squadra arbitrale interamente inglese. Al fianco del signor Oliver troveremo infatti i due guardalinee Stuart Butt e Simon Bennett, il quarto uomo David Coote ed infine, davanti al monitor della VAR, l’addetto Stuart Attwell affiancato dall’assistente AVAR Paul Tierney. Tornando a parlare del primo arbitro, ecco che il signor Michael Oliver è nato il 20 febbraio 1985 ad Ashlington e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale Fifa con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Dunque si tratta naturalmente di un fischietto di notevole esperienza, che ha arbitrato tre partite degli scorsi Europei 2020 e che in totale ha arbitrato diciannove partite del tabellone principale di Champions League in carriera, tra cui Barcellona Bayern Monaco prima di oggi in stagione, con un bilancio disciplinare di 88 cartellini gialli, tre espulsioni (due somme di ammonizioni e un rosso diretto) e l’assegnazione di cinque calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LILLE SIVIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lille Siviglia sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

LILLE SIVIGLIA: SFIDA DA “TRIPLA”!

Lille Siviglia, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Vittoria cercasi per due squadre che sono ancora alla ricerca del primo acuto europeo. I campioni di Francia hanno iniziato pareggiando senza reti contro il Wolfsburg ma poi sono scivolati in casa del Salisburgo, una sconfitta che ha messo non poco in salita il cammino in un girone che appare come quello probabilmente più equilibrato dell’intera fase a gironi di Champions.

Il Lille nella Ligue 1 francese è reduce da una sconfitta subita sul campo del Clermont. Dall’altra parte c’è invece un Siviglia che con l’ultimo successo ottenuto nella Liga sul campo del Celta Vigo ha agganciato il gruppo delle seconde in classifica, a -3 dalla capolista Real Sociedad, ma si trova ora a dover vincere in Champions dopo i primi due pareggi contro Salisburgo (in una sfida in cui agli avversari sono stati assegnati tre calci di rigore) e il Wolfsburg. Le due squadre si ritrovano di fronte a Lille per la prima volta dalla sfida di Coppa UEFA del 9 marzo 2006, i francesi vinsero 1-0 ma poi furono eliminati a causa della vittoria andalusa per 2-0 nel match di ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE SIVIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Lille Siviglia, match che andrà in scena allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq. Per il Lille, Jocelyn Gourvennec schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grbić; Zeki Çelik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; Burak Yılmaz, David. Risponderà il Siviglia allenato da Julen Lopetegui con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Delaney, Fernando, Rakitić; Lamela, Rafa Mir, Ocampos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lille con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Siviglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



