Diretta/ Lipsia Atalanta streaming video tv: Dea per la storia (Europa League)

DIRETTA LIPSIA ATALANTA: GASP VUOLE LA SEMIFINALE!

Lipsia Atalanta, in diretta giovedì 7 aprile 2022 alle ore 18.45 presso la Red Bull Arena di Lipsia sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Dea per la storia, il sorteggio del tabellone dai quarti di finale in poi nella competizione ha messo l’Atalanta nella condizione di sognare la finalissima di Siviglia: i tedeschi sono in forma e sono un osso duro, ma la possibilità di affrontare la vincente di Braga Rangers in semifinale ha il sapore di un’occasione.

L’Atalanta in campionato ha vissuto un calo che l’ha portata fuori dalla zona Champions, perdendo anche l’ultimo match interno contro il Napoli e potrebbe trovare nell’Europa League una Wild Card per l’Europa dei grandi della prossima stagione. L’ultimo poker al Borussia Dortmund ha invece rilanciato il Lipsia in Budesliga, con il club che si è ripreso il quarto posto solitario e la prospettiva di partecipare alla prossima Champions League.

DIRETTA LIPSIA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Atalanta è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Lipsia Atalanta, match che andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia. Per il Lipsia, Giovanni Tedesco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrics, Laimer, Kampl, Tasende; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lipsia Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lipsia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











