DIRETTA LIPSIA ASTON VILLA: PUNTI CHE PESANO…

La diretta Lipsia Aston Villa (si gioca alle ore 21.00 di martedì) vede i tedeschi ormai all’ultima spiaggia nella corsa alla qualificazione ai play off di Champions League. La sconfitta contro l’Inter è stata la quinta su cinque partite disputate per la squadra del colosso Red Bull, una delle tre squadre con Young Boys e Slovan Bratislava ad aver perso tutte le partite e chiamata a una rimonta quasi impossibile per evitare l’eliminazione.

Al Lipsia servirà senz’altro una vittoria contro i Villans che al contrario si stanno facendo onore, al ritorno in Coppa dei Campioni dopo il trionfo di Rotterdam del 1982 contro il Bayern Monaco. Il pareggio contro la Juventus ha portato gli uomini di Unai Emery nel blocco delle squadre a quota 10 punti in classifica, con l’Aston Villa che in queste ultime tre giornate della fase campionato potrà giocarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai play off.

DIRETTA LIPSIA ASTON VILLA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

La sfida di Champions League tra Lipsia e Aston Villa sarà trasmessa in esclusiva su Sky, disponibile sui canali satellitari e in streaming tramite l’app Sky Go. Gli abbonati alla piattaforma Now TV potranno seguire il match anche in diretta streaming video online.

LIPSIA ASTON VILLA: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare uno sguardo alle possibili probabili formazioni della diretta Lipsia Aston Villa. Per il Lipsia 3-5-2 con Gulacsi estremo difensore e con Geertruida, Orban e Lukeba titolari nella difesa a tre. Gli esterni laterali saranno Henrichs e Nusa, centrocampisti centrali Baumgartner, Vermeeren e Haidara mentre in attacco faranno coppia Sesko e Openda. Risponderà l’Aston Villa con un 4-2-3-1 e con Martinez a difesa della porta dietro una difesa a quattro formata da Cash, Diego Carlos, Torres e Digne. I vertici arretrati di centrocampo saranno Kamara e Tielemans mentre Bailey, McGinn e Rogers supporteranno Watkins, schierato come unica punta.

LIPSIA ASTON VILLA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo in rassegna le quote per chi vorrà scommettere sulla diretta Lipsia Aston Villa. La vittoria del Lipsia viene offerta a una quota di 2.60, per il pareggio la quota sale a 3.50 mentre la vittoria esterna dell’Aston Villa viene proposta a una quota di 2.65.